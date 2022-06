Il s’est présenté en nage à la conférence de presse du XV de France. Essoufflé par les températures tropicales qui s’abattent aux alentours de Tokyo, Matthias Haddad compte marquer les esprits, du moins celui de Fabien Galthié. Après 16 matchs disputés en jaune et noir, le Rochelais a vécu le zénith de sa jeune carrière le 28 mai à Marseille. Titulaire en finale de Champions Cup, le flanker passé par Vannes est aujourd’hui au Japon avec la tunique bleue.

À 21 ans, Matthias Haddad, fait le bilan d’une saison 2021-22 étoilée : "Cette saison a été folle pour moi. J’ai des hauts et des bas, comme chaque sportif de haut niveau. Maintenant, cette convocation avec le groupe France est dans la continuité des bonnes nouvelles, le travail paye. Si on veut avancer, on se doit d’avoir des objectifs personnels. Pour moi ce sera déjà de découvrir le niveau international. Avec cette tournée au Japon, j’espère avoir au moins une opportunité et la saisir à 100%” explique le Rochelais.

Apprendre aux côtés d’Ollivon

Pour sa première convocation en bleu, Matthias Haddad peut s’appuyer sur l’expérience de Sekou Macalou, Dylan Cretin et Charles Ollivon. Le capitaine toulonnais retrouve le XV de France après avoir manqué le Tournoi des Six Nations. Le troisième ligne a déjà retrouvé sa casquette de leader dans le groupe France, au profit du jeune Maritime. "L’avantage avec Charles c’est qu’il est très abordable. Il a toutes les caractéristiques d’un capitaine, il est au service du collectif et cela se ressent énormément dans le groupe. Il apporte énormément d’énergie et de positivité donc c’est un plaisir d’être à ses côtés".

À un poste à forte concurrence avec également la présence de Selevasio Tolofua, Matthias Haddad est le grand novice chez les flankers. Au Japon, son adversaire direct pourrait être Michael Leitch, l’emblématique capitaine des Cherry Blossoms.

"J’espère qu’il ne sera pas au top de sa forme"

Le jeune rochelais s’est attardé sur l’équipe japonaise. En répondant aux questions des journalistes locaux, Matthias Haddad a vanté une équipe "accrocheuse, sûre de sa force et capable de mettre énormément de vitesse dans son jeu". Également présent à ses côtés, Matthis Lebel a lui mis en lumière "un groupe avec beaucoup de profondeur". Symbole du XV japonais, Michael Leitch a reçu les louanges du “bizuth” français. "C’est un joueur de grande classe et élégant. C’est le capitaine emblématique du Japon donc j’espère qu’il ne sera pas au top de sa forme durant cette tournée et qu’on pourra l’emporter" conclut-il avec un léger sourire.

