C’était devenu un secret de Polichinelle. Jeudi, Fabien Galthié a confirmé que Cyril Baille sera bien titulaire samedi pour défier l’Australie. Un choix fort de la part du sélectionneur. Et pour cause. Opéré des adducteurs début août, le pilier gauche du Stade toulousain n’a pas participé à la première semaine de préparation des Bleus. Tout juste a-t-il joué 36 minutes avec son club samedi dernier en Top 14 contre Bayonne. Il a pourtant été préféré à Dani Priso en l'absence de Jean-Baptiste Gros (blessé) et Reda Wardi (suspendu). Un pari osé ? "Oui, effectivement, il y a un risque comme pour tous les joueurs, a répondu le patron des Bleus. Quand on joue au rugby, on peut toujours se blesser. C'est un sport de combat, de contact, d'endurance... Cyril a repris la compétition la semaine dernière. Et depuis qu'il est avec nous, il a validé tout ce qu'on avait besoin de savoir pour réfléchir à son éventuelle titularisation. Il nous semble prêt à relever le défi."

Cet argumentaire, Galthié l’a également développé pour expliquer son choix de titulariser Romain Ntamack, lui qui n’a toujours pas repris la compétition depuis sa blessure à une cheville au mois de septembre lors de la 2e journée de Top 14. "Nous avons suivi de près son retour à l’entraînement, puis son retour avec nous, a souligné Galthié. Il a pu vivre deux semaines de préparation avec des entraînements sans concession. Il s’avère que Romain Ntamack, sur ses sensations et sur ses retours, semble prêt. Mais la vérité, c’est le match."

Romain Ntamack débutera à l'ouverture face à l'AustralieIcon Sport

Évidemment, force est de s’interroger sur le message envoyé à la concurrence, notamment Dany Priso et Mathieu Jalibert. "Le message que nous envoyons à Dany Priso, c’est que nous le mettons sur la feuille de match, a encore rétorqué le sélectionneur. Il l’était également au Japon. C’est très important. Il fait partie des finisseurs, ce rôle si difficile. Ces joueurs-là vont devoir gagner le match face à l’Australie qui va nous proposer les vingt minutes les plus difficiles qu'on aura eues à disputer. C’est pareil pour Mathieu (Jalibert) qui va en plus couvrir le poste d’ouvreur et d’arrière, et éventuellement de buteur." Chacun appréciera. Ou non.

De son côté, la présence de Thomas Ramos, en forme internationale, n’a soulevé aucune interrogation. L’arrière du Stade toulousain, qui profite de la blessure de Melvyn Jaminet, sera même le buteur des Bleus samedi soir. "Les tâches de jeu au pied, notamment pour trouver les touches, pour les renvois, seront tenus par Romain", a tout de même précisé Galthié. Autre joueur à profiter de l’absence d’un partenaire, c’est Thibaud Flament. Paul Willemse forfait, le toulousain débutera dans la cage, associé à Cameron Woki. Pour un attelage plutôt "léger" face aux Australiens. Toutefois, Galthié a rappelé que Flament avait déjà poussé à droite à deux reprises lors des deux tests au Japon. Avec une franche réussite. Il a même affirmé que "Flament a été l’homme de la tournée". En revanche, Mathis Lebel n’a pas profité des performances de son club. En l'absence du Toulonnais Gabin Villière, le staff a choisi d'aligner le polyvalent Yoram Moefana à l'aile. Ils ne seront donc que huit toulousains sur la feuille de match puisque Galthié et ses adjoints ont choisi de composer un banc avec six avants et deux arrières, le parisien Sekou Macalou couvrant les postes de troisième ligne et d’ailier.