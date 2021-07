" Leur rendre coup pour coup dès le début du match. "

À la veille du deuxième test-match des Bleus en Australie, en conférence de presse Raphael Ibanez a clairement affiché les objectifs du XV de France : "Les Australiens veulent démarrer fort et nous avons bien l’intention de leur rendre coup pour coup dès le début du match" en précisant tout de même : "Nous restons très humbles face aux Wallabies et ce deuxième test-match qui nous attend". Alors que les Bleus ont encaissé une défaite dans les toutes dernières minutes de jeu lors du premier test-match, celui-ci sera l'occasion pour les Français de prendre leur revanche, Anthony Jelonch et ces coéquipiers ont déjà hâte.

" On a cherché à se concentrer sur nos forces vives "

Alors que Fabien Galthié et son staff avaient initialement annoncé qu'ils feraient tourner l'effectif pour ce deuxième test-match (avec une équipe totalement différente que celle du premier match), le staff des Bleus semble avoir changé de stratégie. Raphael Ibanez s'explique : "Nous avons étudié tous les cas de figures nous a vous même pris connaissance de l’heure a laquelle les Australiens aller sortir leur composition pour avoir le temps de changer de fusil d’épaule. On a surtout cherché à se concentrer sur nos forces vives, sur nos atouts tout en permettant à certains joueurs on l’espère de révéler leur potentiel. Cet équilibre-là c’est que qui a guidé notre choix, se recentrer sur les atouts de ce XV de France avant de penser aux différentes formules que l’on pouvait imaginer sur cette série de test et j’espère que cela nous donnera raison pour matcher comme on dit souvent face aux Wallabies qui se sont promis de démarrer fort et nous serons à la hauteur dès le début du match".

Pour rappel voici la composition du premier test-match :

La composition pour le test-match de mardi :

" Ce qui nous guide aujourd'hui c’est l’affrontement direct et le temps présent "

Bien qu'une victoire en terre australienne serait une victoire historique, étant donné que les Français n'ont plus gagné depuis 1990, le manager général préfère se concentrer sur le présent sans penser à l'histoire : "Nous concernant on pourrait se pencher sur les livres d’histoires mais ce qui nous guide aujourd'hui c’est l’affrontement direct et le temps présent". De son côté Anthony Jelonch a bien envie de faire partie de l'histoire : "Nous avons envie d’écrire notre histoire sur cette tournée. Une victoire ici en Australie, ça serait vraiment exceptionnel pour le rugby français et aussi pour ce groupe".

" Je ferai tout pour faire un grand match "

Capitaine de l'équipe de France pour la première fois, Anthony Jelonch prend son rôle à cœur depuis le début de la tournée en Australie et semble bien décidé à porter ce XV de France pour aller chercher une victoire face aux Wallabies : "Je ferai tout pour faire un grand match et mener mon équipe vers la victoire".