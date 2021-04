Remise en cause en raison du contexte sanitaire, la tournée du XV de France prévue en Australie au mois de juillet aura bien lieu. Les Bleus y disputeront trois tests, comme prévu initialement. Seulement, en raison d’une "quatorzaine" que les joueurs et le staff tricolore devront respecter à leur arrivée sur le sol australien, le calendrier a été réaménagé. Au lieu de se tenir les 3, 10 et 17 juillet, les trois rencontres seront disputées selon un format très resserré, les 7, 13 et 17 juillet.

Un nouveau challenge pour le sélectionneur Fabien Galthié et ses adjoints. Surtout qu’ils devront faire preuve d’une grande adaptation. Et pour cause. La finale du Top 14 étant programmée le samedi 26 juin, la délégation française devrait être contrainte de s'envoler avec un premier groupe sans les finalistes du Top 14, pour qui l'arrivée en Australie serait alors différée.