Issu d’une famille où l'on parle football, Diallo, avec sa trajectoire, a obligé les siens à se mettre au rugby. "On m’appelle, on me dit : 'je t’ai vu à la télé'". Logique, nous direz-vous, pour un joueur qui crève l’écran. Cette saison, les statistiques parlent d’elles-mêmes : Diallo n’a clairement pas volé sa place dans le groupe France. Trois essais en six titularisations dans un Top 14 relevé, quasiment dix plaquages par match, une activité et une puissance qui lui offrent une place de choix dans le XV de Laurent Travers.

Pas dépaysé dans cette élite du rugby qu'est la sélection, il y retrouve Sekou Macalou, lui aussi de Sarcelles (Val-d’Oise), comme le Francilien. Les deux joueurs ont évolué dans ce club de la banlieue parisienne étant plus jeunes. Une structure sportive ou Diallo est arrivé sur le "tard", vers l’âge de 12 ans, après un tournoi d’école. "Au foot, je jouais défenseur central mais je ne prenais pas forcément de plaisir, et quand je suis arrivé dans le rugby, j’ai pris directement du plaisir", racontait Diallo. Un plaisir qui se remarque et se transmet autour de lui sur le terrain.

Si la troisième ligne semble être le secteur, avec le poste de demi de mêlée, où le staff du XV de France a le plus de certitudes, Diallo et sa progression exponentielle en championnat pourraient donc venir mettre un petit caillou dans la chaussure de Fabien Galthié.