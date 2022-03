Comme précisé dans le Super Moscato Show, le staff du XV de France dirigera les Barbarians britanniques cet été à l'occasion d'un match qui aura lieu le 19 juin prochain. Alors que le staff du XV de France vient de s'offrir un grand chelem face aux Anglais, les retrouvailles avec le XV de la rose se feront finalement plus vite que prévue puisque ce sont les hommes d'Eddie Jones qui se tiendront en face des Barbarians britanniques en juin.

Une proposition qui en dit long quant à l'importance de l'équipe de France et son staff à l'échelle mondiale : "C'est un honneur. C'est fantastique. C'est une opportunité, le rugby aujourd'hui prend une autre dimension. À travers cette proposition, l'équipe de France prend aussi une autre dimension. Fabien Galthié montre à l'ensemble du rugby mondial que l'on existe et que nos joueurs sont fantastiques", explique William Servat.

" C'est une période de transition mais l'objectif c'est la Coupe du monde "

L'entraîneur des avants poursuit en expliquant : "Pendant des années on s'est posé des questions, aujourd'hui tout va bien et il faut que cela dur. C'est une période de transition mais l'objectif c'est la Coupe du monde et ce résultat (NDRL le grand chelem) bien sûr que c'était un objectif mais on n'avait pas besoin de ce résultat parce qu'il n'y avait aucune pression là-dessus mais on avait besoin de savoir où pouvaient aller nos mecs. Aujourd’hui on se rend compte que l'équipe gagne en densité et en maturité et on se régale"

La prise en charge des Barbarians britanniques sera donc l'occasion de se remettre en jambes pour le staff des Bleus juste avant la tournée d'été au Japon (deux test-matchs, les 2 et 9 juillet prochains).