Touché à une cuisse, le joueur du Racing 92 (31 ans, 46 sélections) avait manqué le voyage en Angleterre (défaite 23-20) le 13 mars et la réception du pays de Galles (victoire 32-20) samedi dernier. "Je vais très bien depuis la fin de la semaine dernière, j'ai repris l'entraînement et tout va très bien. Je n'ai aucune douleur. Je suis content d'y être", a expliqué le deuxième joueur le plus capé de l'effectif français, derrière le centre Gaël Fickou (62 sél.), lors d'un point-presse. "Il est revenu à un entraînement et il n'a plus de souci, donc il pourra postuler" pour le match de vendredi, a assuré Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France.

Une incertitude plane toujours en revanche sur le cas du deuxième ligne Romain Taofifenua, sorti en milieu de première période samedi en raison d'un pépin à un genou, mais le dernier bilan est "très rassurant" selon Giroud. "On a un peu plus de certitude depuis hier (lundi), depuis ce (mardi) matin aussi", a-t-il souligné. Le dernier test pour Taofifenua aura lieu mardi en fin de journée avec l'entraînement prévu à Marcoussis (Essonne). "On verra vraiment où il en est", a conclu Giroud.