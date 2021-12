Les contours de l’agenda du XV de France, jusqu’à la Coupe du monde 2023, se dessinent chaque jour un peu plus. Après le prochain Tournoi des 6 Nations, les Tricolores s’envoleront d’abord au Japon pour deux tests face à la sélection nippone, prévus les 2 et 9 juillet 2022. Sauf miracle, les finalistes du Top 14 (le dernier match du championnat est prévu le 25 juin au Stade de France) manqueront pour la deuxième fois consécutive la tournée d’été du XV de France, cette fois-ci disputée face à un adversaire de moindre calibre que les Wallabies.

Ensuite, selon nos informations, les coéquipiers d’Antoine Dupont recevront, à l’automne et au Stade de France, les champions du monde sud-africains, le seul gros poisson qu’ils n’aient pas encore affronté depuis la nomination de Fabien Galthié à l’hiver 2020. Le deuxième test de la tournée d’automne devrait, lui, être disputé face aux Wallabies, quand le troisième et dernier match se jouera très probablement au Stadium de Toulouse (33 000places assises) face à un adversaire restant à définir, issu du Tiers 2 du classement World Rugby (Japon, Géorgie, Tonga, etc...).