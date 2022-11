Le XV de France a dévoilé ce lundi après-midi la liste des 17 joueurs qui rejoignent le CNR de Marcoussis pour préparer la venue du Japon, ce samedi à 14 heures. Seule nouveauté de cette liste, Nolann Le Garrec vient renforcer le poste de demi de mêlée à cause du carton rouge d'Antoine Dupont. Le Racingman fera d'ailleurs sa première apparition à un rassemblement des Bleus depuis le début de la saison. Hormis le capitaine des Bleus, Cyril Baille et Thibaud Flament n'ont pas été sélectionnés par Fabien Galthié. Le premier a subi une blessure au niveau de l'aine (hernie inguinale) et le second a subi une commotion cérébrale.

Pour suppléer la perte du pilier gauche, Fabien Galthié et son staff ont décidé de faire revenir Clément Castets et Dany Priso. Le forfait de Flament oblige également les entraîneurs français à rapatrier Florent Vanverberghe et Florian Verhaeghe. Chez les avants, Alexandre Bécognée, Dylan Cretin, Jordan Joseph, Thomas Lavault et Yoan Tanga font également leur retour à Marcoussis.

Jonathan Danty figure bien dans le groupe des 42 Français. Sorti à la 12ème minute suite à un plaquage dangereux de Pieter-Steph du Toit, le centre rochelais n'a finalement aucune blessure. Une bonne nouvelle pour le staff des Bleus qui récupère également Pierre-Louis Barassi, Pierre Boudehent, Anthony Bouthier, Ethan Dumortier, Samuel Ezeala, Émillien Gailleton et Alivereti Raka.

La liste complète des 17 joueurs sélectionnés pour la préparation de France-Japon : Alexandre BECOGNEE Clément CASTETS Dylan CRETIN Jordan JOSEPH Thomas LAVAULT Dany PRISO Yoan TANGA Florent VANVERBERGHE Florian VERHAEGHE Pierre-Louis BARASSI Pierre BOUDEHENT Anthony BOUTHIER Ethan DUMORTIER Samuel EZEALA Emilien GAILLETON Nolann LE GARREC Alivereti RAKA