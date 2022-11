Le XV de France attaque sa campagne automnale face à des champions du monde qui viennent en plus de battre les Lions. Seule nouveauté, Marc Lièvremont titularise Yann David au centre, un an et demi après la première cape du joueur de Bourgoin décrit comme un centre hyperpénétrant. Damien Traille est aligné à l'arrière. L'avant match est perturbé par une curieuse affaire : l'hymne sud-africain est presque massacré par un chanteur fantaisiste, les Springboks protesteront. Mais l’essentiel sera ailleurs, sur le terrain évidemment avec un héros charismatique, Fabien Barcella, pilier de Biarritz. Pour une génération, il restera l'homme de ce match, même s'il ne fut évidemment pas le seul à briller. Mais ce pilier dynamique n'était international que depuis un an et demi. Au total, il n'a compté que vingt sélections sur trois ans. Cette victoire est restée comme le sommet de sa carrière.

Test-Match - Fabien Barcella l'homme de ce match lors de la dernière victoire des Bleus en 2009 contre les SpringboksIcon Sport

Surmotivés en début de partie, décidés à soutenir le défi physique, les Français ouvrent le score sur une pénalité de Julien Dupuy pour une faute sud-africaine dans un ruck. Mais malgré une entame des plus hasardeuses, les "Boks" profitent d'un mauvais geste d'Imanol Harinordoquy pour égaliser sur une pénalité de Morné Steyn. L'ouvreur sud-africain ajoute trois nouveaux points sur un drop, puis les Boks marquent le premier essai sur un lancer manqué par Servat à cinq mètres de sa ligne qui atterrit directement dans les bras de John Smit, qui n'a plus qu'à aplatir. Steyn transforme. (3-13, 29e) .

Les Français se ressaisissent immédiatement après cette bourde. Une séquence est initiée par le pilier Barcella qui perce plein champ avent de croiser avec Nallet. Elle aboutit à un essai en coin de Vincent Clerc (après deux temps de jeu) et une prise de la largeur impeccable (Trinh-Duc, une deux Mermoz-Dusautoir et percussion de David). Un chef-d’œuvre de construction. Dupuy, manque la transformation, puis écrase une pénalité sur le poteau avant de ramener les Français à 11-13 à la mi-temps, après l'exclusion temporaire de Steyn pour un acte d'anti-jeu sur Vincent Clerc.

Test-Match - Un essai de Vincent Clerc relance les Bleus contre l'Afrique du Sud en 2009Icon Sport

Parra enfonce le clou, Picamoles impérial

Après une reprise houleuse, le pack tricolore prend l'ascendant, avec une mêlée très performante, sensationnelle même. À chaque progression, il propose des grands gestes de joie à la foule de Toulouse, à la façon des footballeurs américains. Nouvelle chance pour Dupuy qu'il saisit sans trembler (14-13, 48e). Les avants français continuent leur festival, Dupuy frappe encore. Les deuxièmes lignes Victor Matfield et Bakkies Botha sortent se faire soigner, signe de la force française. Sébastien Chabal inflige un tampon magistral à Morne Steyn. Sonnés, les Springboks n'inscrivent plus le moindre point en deuxième période. Un carton jaune de Kankowski scelle l'issue de la rencontre et Morgan Parra, enfonce le clou à deux minutes du terme sur une nouvelle mêlée victorieuse.

Victoire 20-13 pour les Bleus, l'exploit est de taille. Par le résultat, par la manière et l'engagement, ce match restera comme le sommet de l'ère Lièvremont. Le cinq de devant a été impérial, Louis Picamoles a montré ce qu'il était capable de faire en puissance. Mais l’image des gesticulations de Fabien Barcella s’imprime dans toutes les mémoires. Une attitude exubérante à laquelle les supporteurs de rugby ne sont pas habitués, surtout après de simples phases de jeu et non des essais. Mais elle fut incontestablement la signature de ce match. Avec le recul, on se dit c’était très bien comme ça.