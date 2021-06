Aujourd'hui, nous nous attaquons à ceux qui portent le numéro 3 dans le dos : les piliers droits.

Ils sont installés

Mohamed Haouas : 27 ans - 1,85m - 123kg - Montpellier Hérault Rugby

Demba Bamba : 23 ans - 1,85m - 118kg - Lou Rugby

Uini Atonio : 31 ans - 1,96m - 145kg - Stade rochelais

Mohamed Haouas est devenu un incontournable du XV de France version Fabien Galthié. Solide et complet, le pilier du MHR n’est pas près de laisser sa place à droite de la mêlée.

Néanmoins, il y a un jeunot qui pousse fort derrière. Il s’agit du Lyonnais Demba Bamba, véritable phénomène, à seulement 23 ans. Très dynamique, moderne, le droitier a manqué le dernier Tournoi à cause de quelques pépins physiques, mais reste très bien placé dans la hiérarchie au poste.

Avec trois apparitions lors des Six Nations 2021, Uini Atonio a effectué un retour convaincant dans le groupe France. Il réalise actuellement une grosse saison du côté de La Rochelle et devrait confirmer dans les prochains mois à l’échelle internationale.

Ils toquent à la porte

Dorian Aldegheri : 27 ans - 1m80 - 119kg - Stade toulousain

Le remplaçant de Charlie Faumuina à Toulouse est presque au coude-à-coude avec Atonio. Régulier d’une année à l’autre, Aldegheri a accumulé quelques apparitions en Bleus depuis 2019. Il est un candidat plus que crédible pour le poste.

Cedate Gomez Sa : 27 ans - 1m85 - 113kg - Racing 92

Très souvent titulaire en première ligne avec son équipe du Racing, Gomez Sa est légitime à intégrer le groupe France. S’il n’a plus porté le maillot tricolore depuis 2018, il fait partie de l’une des possibles surprises pour les prochains rassemblements. Si tant est qu’il s’agisse d’une surprise.

Georges-Henri Colombe : 23 ans - 1m93 - 135kg - Racing 92

Derrière Gomes Sa dans la hiérarchie du club francilien, on trouve Georges-Henri Colombe. Lui aussi s’est montré à son aise au cours de l’exercice 2020-2021, même s’il n’a joué qu’une quinzaine de matchs. Le sélectionner serait un pari sur l’avenir, au vu de son jeune âge et de son physique de déménageur.

Emerick Setiano : 24 ans - 1,85 m - 114 kg - Rugby club toulonnais

Présent lors de la Coupe du Monde 2019, le pilier varois n’a plus pointé le bout de son nez depuis. En club, il a surtout subi la concurrence féroce du Géorgien Gigashvili. Malgré cela, sa mobilité et son dynamisme dans le jeu constituent de sérieux atouts. Setiano n’a pas encore dit adieu aux Bleus.

Champions Cup - Cedate Gomes Sa (Racing 92)Icon Sport

Ils attendent leur heure

Alex Burin : 21 ans - 1m90 - 115kg - SU Agen

Dans une équipe agenaise aux abois cette saison, Burin fait partie des rares petites éclaircies. Le champion du monde U20 n’est peut-être pas encore assez aguerri pour postuler à une place dans l’équipe de Fabien Galthié, mais les belles promesses laissées en catégories de jeunes parlent pour lui.

Sipili Falatea : 24 ans - 1m84 - 114kg - ASM Clermont

Arrivé en Auvergne en 2017 en provenance de Colomiers, Falatea a semble-t-il passé un cap. Au cours de quelque 20 apparitions sous les couleurs jaune et bleu, le droitier a confirmé qu’il était vraiment solide. Il dispose encore néanmoins d’une belle marge de progression, lui permettant peut-être de rêver plus grand à l’avenir.

Top 14 - Sipili Falatea (ASM Clermont)Icon Sport

L'équipe de France est derrière eux

Rabah Slimani - Mohamed Boughanmi - Daniel Kotze

Plus apparu avec le XV de France depuis que Galthié a pris les rênes de l’équipe, Rabah Slimani semble avoir laissé passer le train, alors qu'il était auparavant bien en place. De son côté, Daniel Kotze, 34 ans, ne devrait plus apparaître sous les couleurs de la sélection. Enfin, Mohamed Boughanmi n’a plus porté le maillot tricolore depuis 2017, et ses récentes saisons sont loin de laisser présager un retour.