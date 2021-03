Samedi, le XV de France a inscrit deux essais magnifiques à Twickenham. Deux essais, deux registres différents. D'abord sur sa première séquence offensive, une action conclue par Antoine Dupont (2e) après une multitudes de temps de jeu où l’adaptation de chaque intervenant s’est révélée nécessaire. Le deuxième essai, lui, n’est le fruit que d’une planification.

D’un travail chirurgical orchestré durant la semaine de préparation par le staff technique. Derrière une touche directement lancée en direction du premier centre Gaël Fickou, la ligne de trois-quarts tricolore, Mathieu Jalibert en tête, a su inscrire, par l’ailier Damian Penaud, un essai en première main. Une action limpide que le sélectionneur Fabien Galthié a commenté à la mi-temps au micro de nos confrères de France Télévisions. "On avait remarqué que les Anglais se serraient sur ce type de mouvement, et donc après on a réussi à les contourner sur les extérieurs. C'était bien joué. Cette combinaison s'appelle la "Toulouse" ".

A la vidéo, on voit en effet comment des leurres bleus, notamment Virimi Vakatawa qui a monopolisé l’attention à lui seul de deux défenseurs, resserrent un peu plus la défense anglaise, ouvrant un boulevard sur l'extérieur.

" On savait que nous serions avant eux sur la réception du ballon "

Ce lundi, Laurent Labit, entraîneur de l’attaque française, est revenu sur cette action dans les colonnes de Midi-Olympique pour la décrypter plus en profondeur. "Nous avions remarqué que sur touche, un avant reculait à dix mètres pour protéger George Ford, un point sensible sur le plan défensif, détaille-t-il. A ce moment-là, le relayeur (Tom Curry), plutôt que de verrouiller en fond d'alignement, se mettait au milieu ou devant. Avec un lancer laser tel que l'a fait Julien Marchand, on savait donc que nous serions avant eux sur la réception du ballon." Bien vu, bien joué.

Et la suite ? "Les espaces se trouveraient alors sur les extérieurs, puisque tout avait été mis en œuvre par les Anglais pour protéger George Ford, avec un avant d'un côté et Owen Farrell, de l'autre. Surtout, on avait remarqué que Henry Slade (l'autre centre) tournait volontiers les épaules vers l'intérieur, ce qui a permis à Virimi (Vakatawa) et Matthieu Jalibert de créer un déséquilibre sur l'extérieur. Et à Damian Penaud de marquer..." Du grand art.