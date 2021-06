XV de France : la tournée en Australie devrait être confirmée ce jeudi

Le conditionnel est encore de mise, notamment en raison de l’évolution de la pandémie en Australie (la ville de Melbourne a été confinée à nouveau dernièrement), mais les menaces qui pesaient sur l’organisation du déplacement du groupe France, l’été prochain, dans ce pays s’amenuisent.

Ce lundi en fin d’après-midi, la FFR, la ligue et les représentants des syndicats des clubs, joueurs et entraîneurs, se sont entretenus afin de faire évoluer les conditions de mise à disposition des internationaux qui seront retenus pour cette tournée. Il est entendu que le sélectionneur Fabien Galthié pourra disposer d’un groupe de 42 joueurs pour la période, à la condition de ne pas prendre de joueurs concernés par la finale du Top 14. Galthié ne devrait donc communiquer son groupe qu’après les demi-finales (vraisemblablement le dimanche 20 juin), pour un départ trois jours plus tard.

" Les choses avancent bien, chacun est prêt à faire des efforts "

Si aucun accord écrit ou verbal n’a été passé ce lundi, selon un des participants à la réunion, " les choses avancent bien, chacun est prêt à faire des efforts ". Les joueurs retenus, qui normalement doivent observer à leur retour une période de 10 semaines sans compétition, devraient pouvoir être utilisés par leurs clubs respectifs après seulement 8 semaines. Ils bénéficieraient de deux semaines de congés un peu plus tard dans la saison.

Autre menace qui pesait sur la possible triple opposition face aux Wallabies, les conditions de vie et d’entraînement durant la période de quarantaine que va devoir observer l’équipe de France à son arrivée en Australie et ce même si les joueurs sélectionnés sont vaccinés ou dits imuno-covids. Après plusieurs échanges entre fédérations, un ultime rendez-vous est programmé pour ce jeudi. Là encore, il y aurait eu des avancées. Les Bleus devront vivre en vase clos et de manière drastique durant 14 jours, mais pourraient toutefois vivre ensemble au sein d’une bulle qui cette fois-ci devrait être étanche, au contraire de celle du dernier Tournoi des 6 Nations.

Tout ceci doit être finalisé dans les prochaines heures, mais Fabien Galthié et son staff devraient pouvoir plancher à l’élaboration de leur groupe et au contenu des séances de leur voyage en Australie qui sera aussi semé d’embuches cette fois-ci sportives.