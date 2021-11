Mais où est passé le jeu français qui faisait lever les foules il y a encore quelques mois ? Pendant des années, le XV de France a traîné comme un boulet la notion de "défaite encourageante". Durant cette tournée d’automne, les Bleus offrent désormais à leurs supporters des "victoires inquiétantes". Vous nous trouvez sévère ? Peut-être, mais tout bon connaisseur de rugby a le droit d’en attendre plus de cet effectif tricolore que tous les staffs du globe aimeraient entraîner.

La rencontre contre l’Argentine marquait le grand retour de cette génération dorée qui n’avait (en grande partie) pas pu participer à la tournée estivale en Australie. On parle là des Baille, Dupont, Ntamack, Jalibert ou encore Alldritt. Tous ces cadres sur la pelouse face aux Pumas et aux Géorgiens, qui n’ont pas apporté tout ce que l’on pouvait espérer. Bien sûr, les Français se sont imposés à deux reprises mais le rugby français n’attend qu’une chose : le duel face à la Nouvelle-Zélande. Et pour ce match, les enseignements à tirer des deux premières sorties des Bleus ne sont pas tous rassurants… ou même inquiétants selon les plus pessimistes d’entre nous.

Les Français souffrent dans le combat physique

Ceux qui sont dotés d’une bonne mémoire ont encore quelques souvenirs du premier acte face à des Pumas déchaînés en défense. Un pack français qui recule, et donc des arrières en manque de munitions qui sortent frustrés du rectangle vert malgré le succès face aux Argentins. Ce dimanche, le pack géorgien n’avait rien à envier à celui dirigé par Mario Ledesma, on pense ici à la dimension physique des Saghinadze, Gorgadze ou Mikautadze. Des golgoths habitués à arpenter les terrains du Top 14, et à surtout marquer leurs adversaires en défense.

Mais contrairement à samedi dernier, Fabien Galthié avait décidé d’intégrer Grégory Alldritt, Romain Taofifenua et Sekou Macalou. Et malgré ces changements sur la feuille de match, cela ne s’est pas vraiment ressenti sur la pelouse du Matmut Atlantique. Vingt premières minutes équilibrées, un second acte sans saveur, les Français s’en sont sortis en partie grâce à leurs ballons portés. Ce qui n’est pas un mince exploit, mais qui peut tout de même nourrir quelques regrets quant à la prestation globale de huit de devant tricolore. Finalement, soyons honnêtes, le staff français aura du mal à tirer des conclusions de cet affrontement face aux "Lelos", si ce ne sont sensiblement les mêmes que face aux Pumas. Le XV de France va donc se présenter face aux All Blacks avec un pack en difficulté physiquement.

Grégory Alldritt - Xv de FranceIcon Sport

Quels titulaires face aux Kiwis ?

Woki en deuxième ligne ? Alldritt en numéro huit, ou plutôt Jelonch ? Totale confiance en l’association Jalibert-Ntamack ? Que celui qui connaît le quinze de départ tricolore face aux Néo-Zélandais se dénonce. Mis à part pour le staff bleu, et encore, il est à cinq jours de la venue des Kiwis au stade de France, impossible de déterminer quels sont les quinze voire vingt-trois joueurs qui vont les affronter. Depuis son arrivée à la tête du XV de France, Fabien Galthié nous avait habitués à s’appuyer sur un même quinze, qu’il ne modifiait qu’en cas de blessure ou de minimes ajustements. Cet automne, la donne est différente.

Tout d’abord, ce fameux duo "Jalitamack" qui déchaîne les passions depuis des jours et des jours. Même s'il y a eu du mieux face à la Géorgie, les deux pépites françaises ont du mal à se trouver et à complètement exploiter tout leur potentiel. Au contraire, rentré très tôt durant les deux premier tests, Jonathan Danty fait énormément de bien à l’équipe de France avec la puissance qu’on lui connaît. De quoi accrocher dans la dernière ligne droite une place de titulaire face aux Blacks ? Peu d’espoir mais la question mérite d’être posée.

Jonathan Danty - XV de FranceIcon Sport

Un pack en chantier

Les autres postes derrière semblent tous avoir leurs occupants pour le match de l'année, on ne peut pas en dire autant de la deuxième et troisième ligne. Ce n’est pas compliqué, deux matchs, quatre deuxième ligne. L’attelage Flament-Willemse a laissé sa place à celui mené par Woki et Taofifenua face à la Géorgie. Difficile d’y voir clair même si le premier duo cité tiendrait la corde pour être aligné samedi soir. Une titularisation du Toulousain et du Montpelliérain qui ferait reculer Cameron Woki à son poste de formation ? Car là aussi il y a débat.

Trois postes pour cinq principaux concurrents (en mettant de côté Alexandre Bécognée et Dylan Cretin, dans le groupe des 42). Disons-le, Sekou Macalou n’a pas marqué des points face aux « Lelos », il semble aujourd'hui difficile de voir le Parisien titularisé face aux joueurs d’Ian Foster. Mais que va faire Fabien Galthié concernant le reste de ce quinté gagnant ? On peut penser que le quinze qui a débuté face à l’Argentine part avec la faveur des pronostics, ce qui laisserait Grégory Alldritt sur le banc ? Oui, cela fait beaucoup de questions, mais cela prouve peut-être quelque chose. À cinq jours de défier les All Blacks, quelques grosses interrogations restent encore sans réponse. Le verdict tombera ce jeudi aux alentours de midi, quand Fabien Galthié et Raphaël Ibanez annonceront le groupe des 23 retenus pour la rencontre de samedi soir.

Au final, sans faire preuve de pessimisme, tous les voyants ne sont pas vert chez les Bleus, loin de là. Au niveau des résultats, c’est parfait, dans le contenu, c’est très moyen. Ce duel face aux All Blacks déterminera énormément de choses pour la suite des évènements de ce XV de France. Si victoire il devait y avoir, ces contenus en demi-teinte laisseront place à un enthousiasme contagieux. Oui, bien jouer est un atout exceptionnel, mais gagner est le plus important dans le sport. Allez demander aux supporters sud-africains…