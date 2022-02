Ce fut la mauvaise nouvelle du début de semaine : sorti touché à une cheville en milieu de deuxième mi-temps contre l'Italie, Jonathan Danty a dû déclarer forfait pour le sommet face à l'Irlande samedi au Stade de France. Dès lors, la question se pose légitimement depuis mardi : qui pour le remplacer dans le XV de départ au centre de l'attaque ?

Tout porte à croire que c'est le Bordelais Yoram Moefana qui débutera aux côtés de Gaël Fickou. Plusieurs raisons pour accréditer ce choix. D'abord, c'est lui qui était sur la feuille de match pour l'ouverture du Tournoi des 6 Nations. Remplaçant au coup d'envoi, il avait justement pris le relais du Rochelais et s'est montré à son avantage, intervenant sur les deux derniers essais des Bleus. Aussi, dans la ligne de son excellente saison en club, Moefana avait marqué des points auprès du staff depuis l'entame du rassemblement, jusqu'à concurrencer Danty. Certes, Fabien Galthié aurait pu chercher à se rassurer en titularisant Virimi Vakatawa, l'indiscutable premier choix jusqu'au Tournoi 2021, aussi pour ses repères avec Fickou.

Mais s'il a fait son retour dans le groupe, après avoir enchaîné blessures et méformes, le Racingman doit encore apporter des garanties. Si l'encadrement fait le choix de placer trois trois-quarts sur le banc, il pourrait toutefois entrer dans les vingt-trois hommes retenus. L'autre forfait à souligner, c'est celui de Matthieu Jalibert, ce qui explique le rappel de l'ouvreur Léo Berdeu. Logiquement, la charnière toulousaine Dupont-Ntamack sera reconduite et Thomas Ramos, au nom de sa polyvalence, sera de nouveau remplaçant. Le triangle d'attaque composé de Gabin Villière, Damian Penaud et Melvyn Jaminet sera évidemment maintenu.

Encore la tentation Leroux

L'autre incertitude concerne la composition du paquets d'avants. En première ligne, il ne fait aucun doute que Cyril Baille, Julien Marchand et Uini Atonio seront bien là au coup d'envoi. Mais qui pour accompagner Paul Willemse en deuxième ligne ? Contre l'Italie, et comme face aux All Blacks en novembre, Fabien Galthié avait fait le choix de repositionner l'habituel fanker Cameron Woki dans la cage. La tentation de relancer le puissant Bernard Leroux, revenu à son meilleur niveau, avait pourtant été grande. Devant l'Irlande, le staff pourrait privilégier la même option et donc laisser le numéro 4 à Woki.

Pour autant, le pack a tout de même des chances de connaître un changement, en troisième ligne. Si Grégory Alldritt conservera le numéro 8 et si le Toulousain Anthony Jelonch est une caution puissance sur laquelle le staff entend encore s'appuyer, il restait un poste à pourvoir entre Dylan Cretin et François Cros. Face à la Nazionale, c'est le Lyonnais qui avait été choisi. Cette fois, le Toulousain pourrait lui être préféré. A confirmer toutefois. Dernière inconnue, celle de la composition du banc de touche. Durant l'automne, les Bleus avaient opté à trois reprises pour six avants et deux trois-quarts. Mais, contre l'Italie, ils sont revenus à un "5-3" plus classique. La réponse définitive interviendra ce jeudi, à 12h, quand Fabien Galthié dévoilera officiellement l'équipe choisie pour affronter le XV du Trèfle.

Le XV de départ possible : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. Fickou, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont (capitaine) ; 7. Cros, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.