Du côté du staff c'est Laurent Labit (entraîneur de l'attaque) et Shaun Edwards (entraîneur de la défense) qui ont été testés positifs au Covid-19 juste avant de s'envoler pour le Japon. Chez les joueurs il s'agit de Max Spring (arrière du Racing 92) et Aymeric Luc (arrière du RC Toulon). Pas de chance pour ces deux joueurs prometteurs qui auraient pu faire leur première sous le maillot du XV de France bien qu'il reste encore un peu d'espoir puisque Labit, Edwards, Spring et Lucu ont tous été placés à l'isolement et rejoindront le groupe s'ils présentent un test négatif comme convenu avec la fédération japonaise. En revanche s'ils ne sont pas en capacité de présenter un test négatif, les joueurs comme les membres du staff ne rejoindront pas le groupe au Japon.

Aucun remplacement envisagé

En ce qui concerne le reste du groupe, ils ont tous pris l'avion ce mercredi soir comme prévu. De son côté Dorian Aldegheri (8 sélections, 28 ans, Stade Toulousain) est également forfait pour cette tournée d’été. Blessé à la cuisse, le Toulousain a dû renoncer à cette aventure en terre japonaise.

Dorian Aldegheri - ToulouseIcon Sport

Une chose est sûre, Dorian Aldegheri ne sera pas remplacé tout comme Max Spring et Aymeric Luc sauf s'ils sont testés négatif dans les jours qui arrivent. Fabien Galthié se déplace donc (pour l'heure) au Japon avec un groupe de 39 joueurs.