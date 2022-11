Les images avaient de quoi faire peur. À la douzième minute de jeu, Jonathan Danty a été contraint de quitter ses partenaires après avoir reçu un coup de tête au visage de la part de Pieter-Steph du Toit, exclu lors de cette action. Dans un premier temps, une fracture du plancher orbitaire était redoutée pour le Rochelais, mais cela pourrait finalement être moins grave que prévu. Tout comme Cyril Baille, touché à la cuisse gauche, les premiers examens passés sont rassurants pour Danty et n'ont révélé aucun trait de fracture.

Ce lundi, l'ancien Parisien doit tout de même passer de nouveaux examens plus approfondis pour connaître la réelle durée de son absence. En cas de nouvelles informations positives, Jonathan Danty pourrait être opérationnel pour jouer contre le Japon ce dimanche sur la pelouse du Stadium de Toulouse. C'est important à noter, il a répondu favorablement au protocole commotion qu'il a passé ce samedi soir du côté du Vélodrome après sa sortie.

Comme écrit dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi, en cas d'absence de Danty face aux Nippons, c'est Yoram Moefana qui portera le numéro douze et Matthis Lebel le numéro onze. On devrait en savoir un peu plus sur la possible participation de Danty dans la journée de ce lundi. Affaire à suivre.