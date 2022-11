Mardi soir, l’ancien arbitre international Jérome Garcès, aujourd’hui dans le staff des Bleus, a livré un éclairage particulièrement intéressant sur la discipline affichée par les Tricolores ces derniers mois : "Les Australiens ont concédé samedi soir 17 turn-overs, ce qui veut dire qu’on a très bien attaqué les rucks et été plutôt disciplinés, notamment sur les rucks offensifs. [...] Chez nous, le mot d’ordre est simple : pas de carton jaune ou rouge. On doit tous se baisser au plaquage et éviter de toucher la tête des adversaires. Ainsi, on est aujourd’hui sur une série de treize ou quatorze matchs sans carton jaune. C’est très important. Car il faut rester à 15 sur le terrain. "

Interrogé ensuite sur Wayne Barnes, qui arbitrera la rencontre face aux Springboks à Marseille, Jérome Garcès poursuivait ainsi : "Wayne Barnes dirigera samedi soir son 101 ème match, ce qui est colossal. Vous savez, je présente en général l’arbitre aux joueurs le vendredi soir et ça dure vingt secondes : nom, prénom, nationalité. Je travaille très peu sur la façon d’arbitrer des directeurs de jeu que nous croisons. La maîtrise, ce sont les joueurs qui l’ont sur le terrain"