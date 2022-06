On connaît les joueurs sélectionnés pour la tournée du XV de France au Japon. Ce lundi matin, une liste de 42 noms - dont une grande partie avait été annoncée par Midi Olympique - a été dévoilée par le staff tricolore. Les finalistes du Top 14 (Montpelliérains et Castrais) ne sont évidemment pas de la partie.

Ainsi, on retrouve plusieurs "chelemards" au sein du groupe (Gros, Mauvaka, Cretin, Moefana, Penaud, Jaminet...), mais aussi de nombreuses surprises (Laclayat, Le Brun, Reybier, Vergnes-Taillefer...), tandis que certains cadres comme Dupont ou Ntamack ont été exemptés.

17 "bizuths" et un revenant

Charles Ollivon, Damian Penaud, Peato Mauvaka ou encore Matthieu Jalibert font partie des noms les plus "ronflants" de la liste. Récemment éliminé en Top 14 avec Bordeaux-Bègles, ce dernier pourrait mener le jeu des Bleus à l'ouverture. Capitaine des Barbarians "britanniques" entraînés par Fabien Galthié lors du match contre l'Angleterre, dimanche, Ollivon devrait quant à lui être l'un des leaders de la sélection, composée de 17 "bizuths" et du revenant Christopher Tolofua, rappelé cinq ans après sa dernière cape.

Meilleur marqueur de Pro D2 cette saison, le Bayonnais Rémy Baget a été appelé par Fabien Galthié.Icon Sport

Du côté des surprises, on retrouve les Bayonnais Matis Perchaud et Rémy Baget, mais également les Oyomen Thomas Laclayat et Enzo Reybier. Tous évoluaient en Pro D2 cette saison. En deuxième ligne, de nouveaux noms (Thomas Lavault, Thomas Jolmes, Rémi Picquette) font leur apparition aux côtés de Swan Rebbadj et Thibaud Flament, alors que les jeunes Matthias Haddad (La Rochelle), Max Spring et Nolann Le Garrec (Racing 92) sont récompensés de leur très bon exercice 2021/2022 dans l'élite.

Excellent cette saison avec le Racing, Yoan Tanga a aussi été appelé pour garnir la troisième ligne, tout comme le Girondin Bastien Vergnes-Taillefer. Enfin, après avoir pris part à plusieurs rassemblements, les arrières/ailiers Aymeric Luc (Toulon) et Romain Buros (Bordeaux-Bègles), ainsi que le trois-quarts Jules Favre (La Rochelle), seront de l'aventure japonaise.

L'équipe de France s’envolera pour le Japon cette semaine. Là-bas, elle y affrontera les Brave Blossoms à deux reprises, les 2 et 9 juillet, au Toyota Stadium d'Aichi, puis au stade olympique de Tokyo.

Le groupe des Bleus :

Piliers : Jean-Baptiste Gros, Dany Priso, Matis Perchaud , Sipili Falatea, Demba Bamba, Dorian Aldegheri, Thomas Laclayat .

Talonneurs : Pierre Bourgarit, Peato Mauvaka, Christopher Tolofua.

Deuxièmes ligne : Thomas Lavault , Thomas Jolmes , Rémi Picquette , Swan Rebbadj, Thibaud Flament.

Troisièmes ligne : Bastien Vergnes-Taillefer , Sekou Macalou, Ibrahim Diallo, Matthias Haddad , Yoan Tanga , Dylan Cretin, Charles Ollivon, Selevasio Tolofua.

Demis de mêlée : Maxime Lucu, Baptiste Couilloud, Nolann Le Garrec .

Demis d'ouverture : Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert, Louis Carbonel.

Centres : Tani Vili , Virimi Vakatawa, Yoram Moefana, Louis Le Brun .

Ailiers : Damian Penaud, Jules Favre , Matthis Lebel, Rémy Baget , Enzo Reybier , Aymeric Luc .

Arrières : Melvyn Jaminet, Max Spring , Romain Buros .