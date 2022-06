L'attente est terminée. Les 2 et 9 juillet prochains, les téléspectateurs français pourront se brancher sur TF1 pour regarder France-Japon. La fin d'une anomalie, après des semaines sans diffuseur. Si Canal+ a diffusé la tournée des Bleus en Australie, la chaîne cryptée n'avait, cette année, pas les droits pour retransmettre le Japon. La sélection nippone ne fait pas partie du Sanzaar (nations regroupant l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et l'Australie) et ne rentre donc pas dans le portefeuille des droits de Canal+.

Autre frein à la diffusion de la tournée d'été des Bleus jusqu'à présent, le prix. Malgré les records d'audience du XV de France au Tournoi des Six Nations (34 millions de téléspectateurs sur l'ensemble de la compétition), aucune chaîne "sportive" (beIN Sports) ou généraliste (TF1, France 2) n'avait répondu aux offres de Pitch International, la société qui a racheté les droits à la fédération japonaise.

Le dernier match du XV de France diffusé par TF1 remonte au quart de finale du Mondial 2019 perdu face au pays de Galles.Icon Sport

TF1 marque son empreinte sur le rugby

Après d'intenses négociations menées par la FFR, TF1 remporte donc la mise. Avec l'acquisition de ces droits, la Une pose un peu plus sa patte sur le rugby. Diffuseur historique de la Coupe du monde en France, la première chaîne d'Europe retransmettra pour la première fois de son histoire les test-matchs des Bleus. À un an et demi du Mondial en France, TF1 misera sur ces deux affiches matinales (8 heures et 7h50) pour attirer nombre de téléspectateurs. En mars dernier, le groupe s'était signalé pour une potentielle négociation des droits du Tournoi, finalement sans succès.

Record en vue au pays du Soleil Levant

C'est l'un des principaux enjeux de la tournée des Bleus au Japon. Avec huit succès d'affilée depuis les premiers tests de novembre, le XV de France égale pour l'instant le record de victoires d'affilée dans l'ère moderne (1998, 2002 et 2004). S'ils s'imposent le 2 juillet face aux Cherry Blossoms, les protégés de Fabien Galthié battront un record vieux de 85 ans ! À cette époque, les Français l'avaient notamment emporté contre la modeste équipe d'Allemagne. 1937, une année qui a aussi vu les Coqs se faire exclure du Tournoi en raison de "la violence et du professionnalisme" qui se répandaient alors dans leur championnat... Au pays du Soleil Levant, le XV de France a rendez-vous avec son histoire.