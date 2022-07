"Le Japon avait totalement changé son plan de jeu, c’était surprenant. Au match aller, ils avaient contre-attaqué tous les ballons, s’étaient fatigués de la sorte et là, ils ont tout tapé au pied ou presque. Sincèrement, je pense même qu’ils n’avaient jamais autant joué au pied... Samedi après-midi, on a en quelque sorte eu face à nous nous un miroir : le numéro 10 tapait tout mais au final, on a gagné la partie de ping-pong. L’apport des finisseurs ? Fabien Galthié nous a demandé d’apporter quelque chose, nous a fait comprendre qu’on ne pouvait pas passer à côté. En gros, il fallait les agresser, les renvoyer chez eux autant que possible. C’était un bras de fer et le premier qui lâcherait perdrait tout…"