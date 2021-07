Les Bleus observent une quarantaine stricte de 14 jours imposée par les autorités australiennes à toute personne arrivant de l'étranger. Ils ne peuvent sortir de leur hôtel que pour se rendre sur un terrain d'entraînement, à 40 minutes de bus. Ils ont dû improviser un espace d'entraînement/musculation sur le parking de leur hôtel. La Fédération australienne "a fait de son mieux pour nous accueillir mais, côté rugby, il n'y a aucun doute que cela a affecté notre préparation", a estimé Ibanez, lui-même ancien capitaine du XV français. "Normalement, notre programme d'entraînement est vraiment précis. Pour être honnête, cela a été difficile, dans ces conditions, de nous entraîner comme nous le souhaitions", a-t-il poursuivi.

"Nous avons juste dû nous adapter à la situation", a-t-il encore observé. Le premier test devait se tenir à Sydney, la plus grande ville australienne, mais elle a récemment été confinée pour deux semaines afin d'éviter une diffusion du variant Delta. Du coup, la rencontre a été déplacée à Brisbane. Elle ne se jouera finalement pas à huis clos, a annoncé samedi la fédération australienne.La France a emmené une équipe jeune en Australie, avec 21 novices. Deux d'entre eux, le talonneur de Castres Gaëtan Barlot et l'arrière de Perpignan (Pro D2) Melvyn Jaminet, seront titulaires pour le premier match, le 7 juillet à Brisbane.

Seuls Damian Penaud, Teddy Thomas et Romain Taofifenua comptent plus de 20 sélections. La saison a été extrêmement longue et riche en blessures pour les internationaux français. "Notre objectif est maintenant de transformer ce problème en une opportunité pour nos jeunes joueurs", a déclaré Ibanez. "Nous avons 21 joueurs non capés, ce qui représente un énorme défi pour nous. Mais nous pensons qu'ils ont suffisamment de talent pour rivaliser avec les meilleurs", a-t-il poursuivi. "Je sais que l'Australie veut jouer un rugby physique, rapide et agressif, nous serons prêts pour cela. Nous sommes impatients de relever ce défi en équipe."

Le contexte sanitaire impose à l'encadrement des Bleus de faire preuve "d'adaptation, d'agilité et d'intelligence collective", a résumé Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby (FFR), lors d'un point presse samedi. Le but est de "répondre aux exigences sanitaires de l'Australie et évidemment de tenir nos objectifs sportifs", a ajouté le dirigeant, contraint de rester en France pendant la tournée. L'enjeu au niveau sportif est de "continuer à dessiner des conditions de préparation qui ne soient pas optimales (dans l'absolu), mais optimales dans ces conditions (imposées), pour que l'équipe de France puisse performer", a insisté Serge Simon.