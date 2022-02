Supporters, adversaires... la majorité de la planète rugby érige le XV de France en favori pour ce Tournoi des 6 Nations 2022, une attente et une position qui rajoute une pression supplémentaire au groupe de Fabien Galthié. Un groupe qui compte certains des meilleurs joueurs du monde et qui récolte logiquement des éloges au vu de ses prestations, une bonne chose pour Gaël Fickou : "Mieux vaut ça que le contraire... En revanche, je n’aime pas entendre que cette génération est plus talentueuse que la précédente. Ce n’est pas vrai. à mes débuts en équipe de France, il y avait déjà des mecs incroyables, des rugbymen aussi bons que ceux d’aujourd’hui."

"Les mecs s’aiment vraiment, dans cette équipe !"

Présent en équipe de France depuis 2013, le centre du Racing 92 a vu défiler de nombreux talents sous la maillot frappé du coq sans pour autant inscrire une ligne à son palmarès en Bleu. Une anomalie que le patron des lignes arrières explique par l'ambiance et la cohésion qui faisait parfois défaut lors des dernières années : "L’atmosphère dans l’équipe était moins bonne, auparavant." Le groupe vit bien donc et cela pourrait bien faire la différence selon le natif de La Seyne-sur-Mer : "Il n’y a pas de vice, dans cette équipe. Je n’y vois pas de mec tordu [...] Je ne force pas le trait, je vous jure !

Les mecs s’aiment vraiment, dans cette équipe ! Avez-vous vu comment Teddy Thomas et Damian Penaud se sont pris dans les bras, juste avant que le dernier Racing - Clermont ne débute? C’est du "fake", ça ? Non, c’est juste une amitié profonde, réelle. [...] Ces deux dernières années, on a vécu de belles choses ensemble, des trucs qui soudent une équipe. Quand je croise Uini Aotnio ou Romain Taofifenua sur les terrains du Top 14, je n’ai plus envie de les quitter." En plus du talent, Fabien Galthié et son staff peuvent donc compter sur une réelle cohésion et un groupe soudé, des caractéristiques nécessaires pour aller au bout. Premier rendez-vous pour Gaël Fickou et les siens dimanche (16h) au Stade de France face à l'Italie.