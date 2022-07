Parti de loin, monté si haut. En trois années, la carrière de Gabin Villière a connu une trajectoire exponentielle. De la Fédérale 1 à l’équipe de France, de Rouen à Toulon. Jusqu’à être, aujourd’hui, un élément de base des Bleus. "Gabin, même aux entraînements, il met un investissement dingue dans tout ce qu’il fait. Il ne lâche jamais rien" confiait à son propos Arthur Vincent, au début de l’année.

Sa tonicité et son caractère explosif lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il n’a jamais déçu. Jusqu’à s’y installer et vivre, en novembre, un moment d’exception : la victoire face aux All Blacks (40-25). Avec, en préambule, le premier haka de sa carrière à "affronter". "On est d’abord intimidé, c’est ce qu’ils (les All Blacks) recherchent avec ce haka. Mais moi, ça m’excite plutôt. Ça me donne encore plus envie de ne pas les laisser gagner. C’est intimidant, oui, mais c’est aussi galvanisant" comme il confie au micro de World rugby (à partir de 6 minutes).

La suite ? Une victoire qui est entrée dans le grand livre des exploits du XV de France. "J’avais l’impression que rien ne pouvait nous arriver, sur le terrain. C’est cette sensation galvanisante que je retiens." Villière, ce jour-là, fut parmi les grands bonhommes bleus, gagnant chaque duel sur son aile gauche, aussi bien défensivement qu’offensivement.

Cette rage, il l’a conservée pendant le Tournoi des 6 nations 2022 : un triplé face à l’Italie en ouverture, quatre titularisations, un grand chelem et deux distinctions d’homme du match. Si les talents ne manquent pas dans ce XV de France version Galthié, Gabin Villière fait désormais figure de joueur-cadre. "Si quelqu’un arrive à être meilleur que moi, félicitations à lui. Et je ré-essairai à mon tour d’être meilleur. C’est cette philosophie positive qui me pousse, d’avoir la rage de garder mon poste. Le staff nous le dit souvent : ce maillot, il faut aller le chercher." Et ce maillot, Villière y est fermement accroché, à un an de la Coupe du monde.