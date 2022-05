C'est une trés bonne nouvelle pour les amateurs de cette compétition historique. Les Tournois des Six Nations 2023, 2024 et 2025 seront tous disponibles sur France Télévisions. Les quinze rencontres du Six Nations masculin et les quinze du Six Nations féminin seront en exclusivité sur la chaîne publique. Un spectacle qui a réuni plusieurs dizaines de millions de téléspéctateurs en cumulés pour cette édition remportée par le XV de France.

En ce qui concerne la tournée de novembre 2022, les matchs face à l'Australie (5 novembre au Stade de France), le Japon (19 novembre à Toulouse) et l'Afrique du Sud, un dernier match qui pourrait potentiellement se jouer au Stade Vélodrome de Marseille, seront tous diffusés par France Télévisions.

Pour pouvoir conserver cette prestigieuse compétition, la chaîne publique aurait, selon nos informations, déboursé la somme de 100 millions d'euros. On se souvient que lors des négociations, le nom de TF1 revenait de manière récurente dans ce dossier, c'est finalement France Télévisions qui raffle la mise et conserve son statut de diffuseur historique.