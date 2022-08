On ne va pas se mentir, à l’aube de cette nouvelle saison de Top 14, de nombreux esprits sont déjà tournés vers le 8 septembre 2023. On pense bien évidemment à la date du match d’ouverture des Bleus dans "leur" Mondial, ce duel tant attendu face aux Néo-Zélandais sur le parvis du Stade de France.

Alors la pression va monter petit à petit durant les douze prochains mois, et les joueurs n’y sont pas insensibles. Venu rendre visite aux supporters toulousains et surtout tricolore vendredi dernier, Thibaud Flament n’est pas insensible au soutien apporté au XV de France : "On provoque de l’engouement, c’est certain. On le voit au niveau de la billetterie par exemple, l’excitation est énorme. L’équipe de France est sur une bonne dynamique, procure du plaisir et le public nous le rend bien. On est conscients que tous les Français sont derrière nous pour cette Coupe du monde."

"Toujours content de pouvoir être au plus près des supporters"

Lors de ce Village Rugby toulousain, le public est venu nombreux. Les petits, mais également les plus grands, ont pu participer à une séance de dédicaces à laquelle ont participé trois joueurs du Stade toulousain, Flament en compagnie des deux frères Retière, Arthur et Edgar.

Un bain de foule qui n’a pas forcément laissé insensible le deuxième ou troisième ligne : "Ça fait vraiment plaisir, c’est super. C’est important pour nous tous d’être au plus près de notre public lors d'événements comme ce Village Rugby. Ce sont des petits détails, mais quand on voit les yeux des plus jeunes pétiller, ça donne encore un peu plus d’envie de combattre sur le terrain."

Le public français doit encore patienter jusqu’au 5 novembre prochain, date du prochain match des Bleus. Les joueurs de Fabien Galthié défieront l’Australie, avant de se frotter à l’Afrique du Sud et le Japon.