La progression de l’équipe de France passe-t-elle par un titre ?

Pour avancer et continuer notre progression, ce serait bien de gagner un titre, tout le monde recherche ça, nos supporters et nous en premier. On va essayer de remporter cette compétition mais on sait aussi que ça ne sera pas facile car il y a de belles et grandes équipes dans ce Tournoi. On se prépare de la meilleure des façons et j’espère que ça va arriver rapidement.

Les autres nations, notamment les Britanniques, continuent de mettre la pression sur l’équipe de France en la plaçant favorite. Est-ce un bon exercice avant 2023 où ce sera forcément le cas ?

On ne se prend pas la tête avec ça. On joue chaque compétition pour la gagner en étant les meilleurs possibles. Après, chacun pense ce qu’il veut. Forcément, la situation doit faire plaisir à nos supporters mais nous restons concentrés sur les matchs qui vont se présenter. Tout le monde est favori dans cette compétition car il n’y a que des grandes équipes. Ça fait dix ans que l’on n’a pas gagné et on comprend l’attente autour de nous, mais on le prend de façon positive. Ça nous motive car nous avons à coeur de faire un gros Tournoi. On reste humbles et on travaille dur pour essayer de le gagner. Tout simplement.

Le staff technique a évoqué l’importance de soigner le goal average. Comment gérez-vous cela ?

Déjà, il faut respecter toutes les équipes. Donc l’emporter sera déjà très bien. On essaie de gagner tous nos matchs avec beaucoup d’écarts car on sait les difficultés auxquelles nous avons été confrontés lors des deux derniers tournois. Cela nous a joué des tours. Donc on va essayer de gagner nos matchs et si nous avons la possibilité d’engranger des bonus et pas mal de points, on le fera sans hésiter. Mais, il ne faut pas se focaliser que sur l’Italie. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. On veut gagner nos matchs avec un maximum de bonus tout en restant humbles car nous allons affronter des grandes équipes et on ne prétend pas prendre le bonus face à tout le monde. Mais, nous voulons obtenir le maximum de points, c’est sûr.

Antoine Dupont et Romain Ntamack, la charnière de l’équipe, viennent de faire leur retour avec vous. Qu’est-ce qu’ils amènent dans la préparation de ce match ?

Ça fait toujours de revoir des visages que l’on connaît. Mais, il ne faut pas seulement s’arrêter à eux. Il y avait aussi dix autres joueurs de retour et tout le monde est important dans une équipe. Après, avoir le capitaine qui revient, cela fait plaisir. Romain a aussi beaucoup d’expérience dans cette équipe et c’est un leader de jeu donc ça amène beaucoup de fluidité dans notre jeu et une certaine facilité car il maîtrise parfaitement nos schémas. Mais je n’oublie pas les autres qui ont aussi beaucoup joué comme Cyril Baille, François Cros, Anthony Jelonch. Je ne vais pas tous les citer mais ça fait plaisir de tous les retrouver.

Craignez-vous des différences de niveau physique avec les joueurs qui viennent d’être atteint de la Covid ?

Ce sont des gars qui sont très professionnels. Ils sont en pleine forme et je ne doute pas de leur capacité d’être au même niveau que les gars qui sont là depuis dix jours. Après, il est certain que toute l’équipe va monter en puissance au fil du Tournoi, car elle va jouer ensemble et va trouver des automatismes au fil des entraînements. Après, on sait qu’il faut commencer fort d’entrée. Nous n’avons pas le temps de nous éparpiller. A nous d’aller vite et fort.

Laurent Labit a dit que vous aviez un temps d’avance au centre avec Jonathan Danty. Comment le vivez-vous ?

Je ne sais pas si nous avons un temps d’avance (rires). Il n’y a que des joueurs de grande qualité, que ce soit Virimi (Vakatawa), Yoram (Moefana) ou Tani (Vili). Ce sont d' excellents joueurs. Après, on vient d’enchaîner quelques matchs avec Jo et ça se passe plutôt bien. Je pense que le staff mise sur la continuité. On vient de battre les Blacks avec cette paire de centres donc je pense que ça rassure aussi pas mal l’équipe. Mais tout va très vite en équipe nationale. Virimi était titulaire pendant deux ans en faisant des performances extraordinaires. Il nous a fait gagner énormément de matchs. Il a d’énormes qualités, tout le monde le sait. Il a un niveau incroyable et c’est un des meilleurs centres du monde.

Une carrière de sportif est faite de haut et de bas, et parfois c’est un peu plus dur. Je trouve surtout que l’on est dur avec lui car il est à un très bon niveau. Mais on attend de lui de faire des choses exceptionnelles à chaque fois et, quand ce n’est pas le cas, on pense qu’il n’est pas à son meilleur niveau. Ce n’est pas facile d’être le joueur qu’il est et de faire des choses extraordinaires. Je ne doute pas de son niveau. Je vois au quotidien qu’il a des qualités que peu de joueurs peuvent avoir. Il reviendra plus fort et très vite. J’en suis sûr.