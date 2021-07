Après cette défaite cruelle, quel est le sentiment qui prédomine ?

Basculer sur le prochain rendez-vous dans 6 jours, tout simplement. Pour nous ça a été un test de caractère donc on est concentré sur la suite avec l'objectif de bien récupérer. Comme l’a dit Anthony, rendez-vous mardi prochain .

Sur la dernière action, est-ce un manque d’expérience de vos joueurs qui a conduit à cette faute ?

Non c’est le jeu. Il fallait amener le curseur très haut jusqu'à la dernière action et c'est ce que nous avons fait, on s'était dit qu'il fallait que les Australiens soient forts pour nous battre. On doit progresser, on va passer à autre chose, on est tous tourné vers le prochain rendez-vous. Il faudra qu’on ait ce type de vécu pour progresser sur notre chemin. Ça ne doit pas nous arrêter dans notre préparation.

Au-delà de la dernière action, l’équipe de France a concédé 15 pénalités alors qu’elle était très disciplinée durant le Tournoi. Comment expliquez-vous toutes ces fautes ?

On avait l’objectif de ne pas prendre de pénalités dans la zone où on les a prises, c’est-à-dire sur les hors-jeux où comme l’a dit Anthony il va falloir beaucoup travailler cette semaine pour gommer ces erreurs.

C’est une nouvelle défaite en fin de match, comment comptez-vous régler ce problème cette semaine ?

On travaille beaucoup sur ces scénarios mais celui-là on l’a pas anticipé donc pour nous c’est un test balles réelles. Depuis que nous sommes en poste, le staff et moi-même, on a perdu presque tous nos matches dans la dernière minute. Il fallait faire mieux c’est sûr, mais il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de rentrer. Au final on termine le match avec peu de joueurs avec un vécu mais en même temps c’est fantastique de vivre ça pour eux à deux minutes du match. Il manque un peu d’expérience collective.

Quelle stratégie par rapport à l’effectif, doit-on s’attendre à des grands changements dans la composition d’équipe ?

Honnêtement je ne sais pas. On va prendre le temps de digérer et voir l’état physique des troupes et on va tacher de prendre les décisions rapidement. On va voir comment ils vont évacuer des émotions désagréables pour être compétitif.

Vous sentiez-vous assez prêts pour ce test ?

Oui on avait le sentiment d’être prêts, avant, et on l’a toujours après. Nous avons fait ce qu’il fallait pour être compétitif.

Propos recueillis par Clément LABONNE