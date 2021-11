Qu'avez-vous pensé de cette rencontre ?

Fabien Galthié : On s'attendait à un match difficile et ça l'a été. Les conditions climatiques nous ont permis de jouer sous la pluie, qui est annoncée pour samedi prochain. On avait modifié la composition de l'équipe, même si on avait peu touché au groupe. On avait prévu et préparé nos choix stratégiques, donc cela nous donne beaucoup de lumière pour la suite et nos prochaines décisions.

Comment analysez-vous la performance des All Blacks, qui ont perdu contre l'Irlande malgré une belle performance ?

Comme vous l'avez dit, ils ont signé une belle performance. Il n'y a même pas de superlatifs pour décrire leur prestation. Le match se joue à une décision de l'arbitre sur un passe en-avant et cela en dit beaucoup sur l'adversaire que l'on va affronter samedi...

Est-ce que match était une bonne préparation pour affronter les All Blacks ou révèle t-il quelques inquiétudes ?

Vous savez quand on se prépare à jouer la meilleure équipe au monde dans six jours, est-ce que le mot « inquiétude » est le bon mot ? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'on a conscience de ce qui arrive samedi au Stade de France. A partir de là, on doit être en capacité de se mettre en face et chercher à « matcher » avec eux, partout, et tout le temps.

Quelles sont les nouvelles concernant Julien Marchand ?

Julien est sorti touché à un cartilage des côtes, lors d'une mêlée poussée juste avant la mi-temps. Il apréfére sortir parce qu'il avait une douleur et il est parti faire des examens. On en saura plus dans la soirée. Il faut voir comment il va récupérer. En tout cas nous n'avons pas voulu prendre de risques et le faire sortir de suite plutôt que de lui faire subir cette épreuve de force près des lignes.

Êtes-vous satisfait de la continuité du jeu des Bleus ? On a eu l'impression que l'équipe a eu du mal à relancer le jeu après deux temps de jeu...

C'est vrai, c'est juste. On a eu du mal à se trouver là où l'on voulait se trouver. On a parfois été imprécis dans notre structure de jeu ou dans nos choix, ce qui nous a pas permis d'avoir le tempo sur l'ensemble de la partie. On a eu le sentiment que le Géorgiens nous posaient des problèmes et revenaient dans notre camp.

Quel regard portez-vous sur l'association Jalibert-Ntamack et est-ce la solution à opposer aux All Blacks ?

On va prendre le temps de réfléchir... C'est ce qu'on recherchait sur les deux premiers matchs de la tournée. On a aussi fait des rotations par rapport aux hommes et à la stratégie. On a désormais assez d'éléments pour faire des choix en vue de samedi prochain. Il faut aussi rappeler que les Irlandais ont leur propre rugby, leur propre jeu et qu'il ne nous faut pas copier les Irlandais si ce n'est d'être aussi brillants qu'eux sur le fond et la forme.

Qu'avez-vous pensé de la titularisation de Cameron Woki ?

Il faut se rappeler que nous avions déjà testé Cameron à ce poste en Australie, notamment quand notre mêlée renversa celle de l'Australie avec Cameron et Romain Taofifenua à droite. Il est un jeune joueur, très à l'aise en touche, qui possède un gabarit hybride, qui couvre les deux postes comme on en voit dans les autres nations.

L'équipe est-elle prête à affronter les All Blacks ?

Très bonne question. Je pense que quand on a 25 ans de moyenne d'âge et environ 18 sélections, quand arrivent les meilleurs joueurs au monde pour te défier, ça vous habite. Je pense que vous avez envie de vous mettre en face. Vous avez envie de vous mettre à leur hauteur, voire plus.

Est-ce que les changements entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert étaient prévus ?

C'était prévu.

Est-ce que ce match contre la Nouvelle-Zélande est le premier grand test des Bleus depuis la Coupe du monde ?

Non. Nous avons regardé ce que l'on a fait depuis deux ans et nous avons déjà eu plusieurs grands tests. Je peux vous les citer : le premier match contre l'Angleterre finaliste de la Coupe du monde en ouverture du Tournoi, le premier match au Pays de Galles en suivant, le premier match gagné en Ecosse à l'Autumn Cup, la première victoire en Irlande, la victoire en Australie à Melbourne... Le mot validé ne veut pas dire grand chose : tout peut repartir aussi vite que c'est venu. En revanche, on a touché du doigt des émotions, et on sait qu'on peut battre toutes les équipes qui se sont présentées à nous. Ca donne des idées et de l'expérience collective. A ce titre, je tiens à rappeler que cette équipe joue son deuxième match depuis neuf mois, car c'est une autre équipe qui est partie en Australie. J'ai envie de dire aux joueurs qu'ils ont tout à gagner dans ce joli défi.

Est-ce que le fait d'avoir déplacer Matthieu Jalibert à l'arrière vous a permis de montrer à Romain Ntamack que vous considériez toujours comme un ouvreur ?

Oui. On le considère comme un très bon joueur, qu'il soit ouvreur, qu'il soit 12. Nous considérons Matthieu Jalibert comme un très bon joueur, qu'il soit ouvreur, qu'il joue 15. Nous considérons nos joueurs comme de très bons joueurs.