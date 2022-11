L’Autumn Nations Series s’étant désormais terminé, il est désormais temps de dresser les bilans de cette année 2022. Celui de la France est forcément excellent, puisque les hommes de Fabien Galthié ont remporté l’intégralité de leurs rencontres, et surfent sur une série de 13 victoires consécutives. Malgré tout, le spectacle n’a pas toujours été au rendez-vous. La compagnie Opta, l’un des principaux fournisseurs de données statistiques dans le monde du sport a confirmé ce sentiment en publiant il y a quelques jours deux classement intéressants compilant toutes les données concernant l’utilisation du jeu au pied des onze nations du Tier 1 sur l’année écoulée. Le premier faisait la moyenne des coups de pieds tapés par chaque équipe lors de ses rencontres internationales, tandis que le deuxième dressait la moyenne des essais marqués.

La France arrive en tête du premier classement. Cela signifie qu’elle est l’équipe qui, en moyenne, a le plus souvent utilisé le pied en match international avec 31,2 frappes par match. Les Bleus sont assez sensiblement en tête puisque la deuxième nation, le Japon, en compte 27,1. Les Nippons sont suivis par le pays de Galles (26,8), l’ Angleterre (26,5) et l’Italie (25,8). A l’autre extrémité du classement, on trouve l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Ecosse qui, avec respectivement 20,7, 21,4 et 22,4 frappes par matchs, sont les nations qui ont le moins utilisé le jeu au pied. Les Bleus ont-ils donc fait une overdose de "kicking game" ? Tout dépend comment on voit les choses… Car le bilan sportif n’en reste pas moins irréprochable sur le fond. Sur la forme, un peu moins…

3,2 essais par match en moyenne

Certaines longues séquences au pied (notamment contre l’Australie, premier match de la tournée d’automne) ont donc nui au spectacle. Pour corroborer ce chiffre, on a également constaté que les Bleus ont systématiquement davantage tapé au pied que leurs trois adversaires de l’automne : l’Australie, l’Afrique du Sud, et même le Japon alors que cette dernière nation avait abusé du jeu au pied en début de rencontre pour tenir les Tricolores à distance.

En revanche, cette utilisation massive du jeu au pied ne veut pas dire que l’attaque bleue a perdu de sa superbe. Bien au contraire, elle reste efficace, avec 3,2 essais marqués par match, un score qui la place à la quatrième place des autres nations du Tier 1, derrière la Nouvelle-Zélande (4,2), l’Irlande (3,7), et l’Afrique du Sud (3,3). En revanche, les attaques des Gallois (1,7), Anglais (2,4) et Argentins (2,4) sont en berne.