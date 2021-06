Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste de deuxième ligne :

Pierre-Henri Azagoh

22 ans - 1,96 m - 103 kg - Stade français

Il est l’une des grosses surprises de la liste de Fabien Galthié. Le deuxième ligne parisien n’a disputé qu’une vingtaine de matchs de Top 14 au cours de sa jeune carrière, mais il s’est révélé être l’un des titulaires de la deuxième ligne stadiste, lors des dernières sorties parisiennes, cette saison. Et ce, même en match de barrage, face au Racing 92. Membre d’une longue liste de talents en provenance de la pépinière francilienne, Massy, Azagoh fait partie de ces avants prometteurs qui ont tout à gagner en Australie. Il a d’ailleurs déjà disputé de grandes échéances sous le maillot tricolore, puisque le natif de Nîmes était dans le groupe des moins de 20 ans champions du monde, en 2018.

Pierre-Henri Azagoh fait partie des "bizuths" de la liste de Fabien GalthiéIcon Sport

Cyril Cazeaux

26 ans - 1,98 m - 117 kg - Union Bordeaux-Bègles

Depuis environ cinq ans, Cazeaux est un élément récurrent de l’effectif girondin. Titularisé à 20 reprises par Christophe Urios cette saison, il a été récompensé de sa régularité par deux sélections avec les Bleus ces derniers mois. Ce pur produit de la formation dacquoise, du genre travailleur de l'ombre, espère désormais franchir un cap, et pourquoi pas gagner une place de membre régulier du groupe France, en performant face à l’Australie.

Killian Géraci

22 ans - 2,00 m - 115 kg - LOU Rugby

Double champion du monde U20, Géraci est l’un des très grands espoirs français à son poste. Le natif de Grenoble avait fait ses armes avec le FCG en Pro D2, puis en Top 14, avant de taper dans l’oeil de Pierre Mignoni et son staff. S'il doit encore confirmer les belles promesses qu’il a laissé jusqu’alors, sa mobilité et son adresse dans les airs peuvent jouer en sa faveur.

Baptiste Pesenti

23 ans - 1,95 m - 122 kg - Section paloise

Le futur Racingman a longtemps été l'une pièce maîtresse du paquet d’avants palois. Deuxième latte un peu "à l’ancienne", Baptiste Pesenti compte déjà, malgré son jeune âge (23 ans), une soixantaine de matchs en professionnels. Du genre rugueux, à la pointe du combat (même si parfois un peu indiscipliné), il est aussi polyvalent, puisqu’il a la capacité de pouvoir glisser en troisième ligne. Pesenti a en plus déjà connu le XV de France. C’était en fin d’année 2020, lors de l’Autumn Nations Cup, lorsqu’il avait été titularisé contre l’Italie et l’Angleterre.

Romain Taofifenua

30 ans - 2,03 m - 120 kg - Rugby club toulonnais

Assurément le plus expérimenté des deuxième ligne sélectionnés pour la tournée, "grand Tao" cumule 235 matchs à haut niveau (Top 14, Coupes d’Europe), ainsi que 25 sélections avec les Bleus. Depuis 2014, il fait parler son gabarit hors-norme et sa puissance physique au RCT. Sa faculté à passer les bras est aussi un solide atout pour lui et ses partenaires. Autre élément à mettre à l’actif du futur Lyonnais : ses belles prestations lors du dernier Tournoi des Six Nations, avec notamment un énorme match contre les Anglais.

Florent Vanverberghe est l'un des joueurs en devenir du COIcon Sport

Florent Vanverberghe

20 ans - 1,95 m - 113 kg - Castres olympique

Plus jeune joueur sélectionné à son poste pour partir en Australie, Vanverberghe a un temps côtoyé Romain Taofifenua à Toulon. Barré par la concurrence sur la rade, le Varois s’est envolé vers Castres en 2020, club où il connaît une véritable éclosion. Cette saison, le joueur du CO enchaîne 18 feuilles de matchs et fait valoir ses qualités dans le combat et le jeu au sol. Il est également titulaire en finale de la coupe du monde U20 en 2019, où il est sacré aux côtés des autres jeunes coqs.