Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste de centre :

Pierre-Louis Barassi

23 ans - 1,88 m - 91 kg - LOU Rugby

Propulsé en équipe de France lors de la coupe du monde 2019, à seulement 21 ans, le diamant brut lyonnais fera partie de ces joueurs au centre des attentions en Australie. Barassi est en effet attendu comme l’un des principaux détonateurs côté français. Depuis son éclosion il y a deux saisons, le natif de Sélestat s’est imposé dans la ligne de trois-quarts lyonnais. Auteur de quatre essais en 19 matchs cette saison, il fait valoir à son poste de second centre d’énormes qualités de puncheur. Capable de faire voler en éclats presque n’importe quelle ligne défensive, l’ancien champion du monde U20 est un joueur explosif, qui ne demande qu’à franchir un nouveau cap.

Jonathan Danty

28 ans - 1,81 m - 106 kg - Stade français

L’historique soldat rose enchaîne d’année en année les saisons en tant que titulaire. Joueur clé de la formation parisienne, successeur annoncé de Mathieu Bastareaud à ses débuts, Danty a connu ses premières sélections avec les Bleus en 2016. Pourtant, au moment d’entamer une série de tests contre l’Australie, le trois-quarts centre ne compte que six capes. Preuve qu’il n’a jamais vraiment fait l’unanimité dans la sphère bleue, malgré toutes ses qualités.

Présent lors de 23 matchs toutes compétitions confondues en 2020/2021, l’homme fort du Stade français s’est engagé à La Rochelle pour la saison prochaine. Cet été, pour peu qu’il soit bien lancé par ses partenaires, son profil de bulldozer pourrait faire des ravages dans la défense wallaby.

Julien Hériteau

26 ans - 1,82 m - 96 kg - Rugby club toulonnais

Le Toulonnais avait déjà participé à quelques rassemblements récemment, sa présence dans le groupe n’est donc qu’une demi-surprise. Souvent freiné par les blessures, l’ancien Agenais n’a jamais pu exploiter son plein potentiel en enchaînant les matchs, lors de ces deux dernières années passées sur la rade. Pourtant, ce n’est pas faute d’être intéressant lorsqu’il apparaît sur le rectangle vert. Joueur complet, il dispose de toutes les qualités du trois-quarts centre moderne, qualités qu’il a également pu développer lors de quelques apparitions avec France VII, ce qui l’a "amené vers un jeu différent." De là à convaincre Galthié de le titulariser ?

Tani Vili

20 ans - 1,87 m - 112 kg - ASM Clermont

On tient là l’une des surprises du chef Fabien Galthié. Originaire de Brive, Tani Vili est une petite bombe. Ses mensurations impressionnantes parlent d’ailleurs d’elles-mêmes, et lui confèrent un certain impact physique, toujours bien utile au centre du terrain. Encore très jeune, le champion de France espoirs 2018 est assurément l’un des joueurs les plus inexpérimentés du groupe tricolore (18 matchs professionnels). Mais sur le long terme, son intégration pourra être bénéfique, autant pour le surpuissant jaunard, que pour le XV de France.

Tani Vili (Clermont) devrait faire ses premiers pas avec le XV de France en AustralieIcon Sport

Arthur Vincent

21 ans - 1,82 m - 90 kg - Montpellier Hérault Rugby

Le pur produit héraultais n’a que 21 ans, mais parmi les joueurs retenus pour cette tournée d’été, il est pourtant le plus indiscutable à son poste (10 sélections). Jamais époustouflant, mais jamais décevant, Vincent est une vraie assurance tous risques, et un exemple de régularité. Défenseur inusable et courageux, attaquant adroit et solide, il est également un réel leader. En effet, le centre des Cistes a déjà été capitaine avec le MHR et avec les Bleuets. Vainqueur de deux championnats du monde et d’un Tournoi des Six Nations U20, il semble partir avec une longueur d’avance.

