Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste de demi d'ouverture :

Louis Carbonel

22 ans – 1,80m – 82 kg – RC Toulon

Ce n'est pas une surprise, le jeune demi d'ouverture est régulièrement appelé en équipe de France depuis le Tournoi des Six Nations 2020 et compte aujourd'hui trois sélections avec les Bleus de Fabien Galthié. Dans l'ombre des cadres, cette tournée en Australie est l'occasion pour Louis Carbonnel de se faire une place solide dans l'effectif du XV de France en l'absence de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Avec 88% de réussite au pied, il fait partie des meilleurs buteurs de Top 14 cette saison. Titulaire indiscutable du RCT, il est l'auteur de quatre essais cette saison dont un doublé contre le Stade toulousain. Double champion du Monde et vainqueur du Tournoi des Six Nations avec les moins de 20 ans, il a l'expérience des matchs à enjeux et pourrait nous épater au cours des trois test-matchs en Australie.

XV de France - Louis Carbonel

Joris Segonds

24 ans - 1,80m - 91kg - Stade français

Celui qui est éligible pour la sélection espagnole n'avait jamais été appelé par le XV de France, c'est donc une première pour Joris Segonds. Cette tournée d'été en Australie signera sans doute la première sélection en équipe de France du numéro 10 du Stade français. Il est le deuxième meilleur marqueur de cette saison de Top 14 avec 317 points inscrits, juste derrière Benjamin Urdapilleta. Le demi d'ouverture a sauvé les soldats roses plus d'une fois grâce à son jeu au pied. Avec le Stade français il marque quatre essais et joue 27 matchs dont 23 en tant que titulaire. Auteur d'une très bonne saison avec son club, c'est le moment ou jamais pour Joris Segonds de faire ses preuves sous le maillot des Bleus.

Stade français - Joris Segonds

Antoine Hastoy

24 ans – 1,80m – 86kg – Section paloise

Le demi d’ouverture palois monte en puissance depuis plusieurs saisons. Avec un peu moins de 13 points marqués par match en moyenne, Hastoy a même terminé l’exercice 2020/2021 sur le podium des meilleurs réalisateurs du Top 14. Véritable maestro de la ligne d’attaque béarnaise, doué au pied comme à la main, le natif de Bayonne est le facteur X de la Section, son club de toujours. Pour preuve, sans un pépin physique lors du sprint final du championnat, il aurait sans doute disputé l’intégralité des rencontres de la saison paloise (son total étant de 22 apparitions sur 26 possibles). Encore assez perfectible en défense, ce pur animateur, reste pour l’instant dans l'ombre du trio Ntamack-Jalibert-Carbonel au sein du groupe France. En Australie, on attend de lui qu’il fasse quelques étincelles.