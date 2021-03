On sait donc désormais pourquoi Shaun Edwards était absent lors des entraînements des Bleus la semaine dernière. L'entraîneur des avants du XV de France a perdu sa mère, Phyllis, peu après la rencontre face à l'Angleterre. Il s'est confié à la BBC galloise sur cette semaine assez tragique pour lui et les siens.

L’ancien entraîneur du Pays de Galles était très proche d’elle, comme il l’a confié: "Avec moi, elle était aussi bien d’un grand soutien que très critique. C’était une dame de Wigan qui connaissait le rugby et ses personnages. Une fois, répondant à une interview, j’avais dit que la personne qui me faisait le plus peur, c’était ma mère. Je disais vrai. Elle ne mesurait qu’un mètre cinquante mais elle avait une sacrée présence". Un sentiment très douloureux, dont il a témoigné au média gallois "J’ai vécu une semaine affreuse. Les funérailles n’ont pas encore eu lieu mais moi, j’ai perdu à la fois ma mère et ma meilleure amie".

Il raconte que cet évènement est intervenu après la rencontre face au XV de la Rose, le 13 mars àTwickenham: "On a mis une voiture à ma disposition avant que toute l’équipe reparte vers la France et j’ai fait la route de l’aéroport d’Heathrow jusqu’à Wigan pour consoler mon père, qui donnait des signes de démence", tout en assurant qu’il avait reçu beaucoup de soutien. "J'ai eu beaucoup de soutien avec les SMS des joueurs, des entraîneurs et du personnel avec qui j'ai travaillé".

Absent de la semaine d’entraînement avec les Bleus

Shaun Edwards a par ailleurs révélé que cette situation l'avait empêché de participer à la préparation des Bleus pour leur match face au pays de Galles, la semaine dernière: "Je n’étais pas avec l’équipe. Je ne pouvais pas penser au match, j’avais l’esprit trop occupé par l’état de mon père. Il a besoin d’aide. Heureusement que nous avons là-bas des amis pour être avec lui".

L'un des adjoints de Fabien Galthié a également raconté qu’il n'avait pas pu être présent dans le vestiaire des Bleus lors de ce France - Galles "J'étais physiquement épuisé mais samedi, j'étais en mode "jour de match" et je faisais de mon mieux pour donner confiance aux joueurs. Mais je devais le faire à distance. À cause du Covid, je n’étais pas autorisé à aller dans le vestiaire ou dans le bus de l’équipe. C’était très frustrant parce qu’à la mi-temps, j’aurais voulu dire deux ou trois choses pour qu’on améliore notre défense. C’est Fabien (Galthié) qui s’est chargé de la défense cette semaine-là. Donc c’était peut-être mieux que ce soit lui qui s’en occupe à la mi-temps."