Jusqu'ici, trois noms se dégageaient pour prendre le brassard de capitaine du XV de France, pour les test-matchs de novembre et en l'absence de Charles Ollivon : Anthony Jelonch, qui tenait déjà ce rôle en juillet dernier du côté de l'Australie; Julien Marchand, titulaire indiscutable au poste de talonneur et habitué de la fonction au Stade toulousain, club le plus représenté dans ce groupe France; Gaël Fickou, enfin, joueur le plus expérimenté de ce XV de France. Un peu plus loin, on pouvait entendre les noms de Grégory Alldritt et Antoine Dupont.

Antoine Dupont - Gaël Fickou - XV de FranceIcon Sport

Finalement, c'est cette dernière option qui a pris (beaucoup) d'épaisseur ces dernières heures : étincelant sur les terrains de Top 14 et dans la rotation pour le capitanat au Stade toulousain, Antoine Dupont est désormais plus qu'un candidat parmi d'autres au brassard. Dans l'esprit du sélectionneur et de son staff, au regard de ses performances et de l'aura qu'il étend naturellement sur ses coéquipiers, Dupont serait même le plus légitime à prendre ces fonctions honorifiques. Il devrait être intronisé, ce lundi, avec une passation assurée des mains de Charles Ollivon, présent pour l'occasion à Marcoussis.

Tous les critères que recherchait le staff

Le nom de Dupont présente de nombreux intérêts, pour le staff du XV de France. Dans un contexte où les Toulousains sont en nombre chez les Bleus, il aura naturellement le soutien d'une partie du groupe. Pour l'autre partie, qui fait parfois savoir sa crainte d'une "main-mise" des Toulousains sur l'équipe de France, Dupont est certainement le plus intouchable. Celui dont personne ne penserait à remettre en cause la légitimité, au regard de ses performances époustouflantes.

Au-delà de cette légitimité évidente, Dupont présente l'intérêt de pouvoir disputer régulièrement l'intégralité des rencontres et d'être souvent décisif en fin de match. La fameuse "lucidité" dont parlait le staff des Bleus, pour préserver des victoires qui leur ont si souvent échappé, par le passé, dans les ultimes minutes. Enfin, Antoine Dupont est régulièrement loué pour son relationnel aux arbitres. Autant de critères qui en font le candidat idéal à l'intérim de Charles Ollivon? Tout porte à le croire... Réponse ce lundi.