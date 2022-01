Capitaine des Bleus en novembre, Antoine Dupont le sera de nouveau, cet hiver pour le Tournoi des 6 nations et toujours en l'absence de Charles Ollivon. Pourrait-il conserver ce rôle à plus long terme ? Interrogé sur le sujet, dans un long entretien qu'il accorde ce vendredi à Midi Olympique, le sélectionneur Fabien Galthié laisse planer le doute. A la question de savoir si Charles Ollivon est toujours le capitaine des Bleus, il botte d'abord en touche. "Aujourd’hui, non. Il est blessé et ne joue pas."

XV de France - Antoine Dupont ou Charles Ollivon, qui pour le capitanat de l'équipe de France ?Icon Sport

Relancé sur le sujet, pour savoir si le Toulonnais retrouverait son brassard une fois revenu sur les terrains, Galthié laisse encore planer le doute : "Laissons-le revenir tranquillement et accompagnons Charles Ollivon dans sa reprise." Une manière de ne pas répondre, ou pas encore, à une question qui est devenu récurrente ces derniers mois dans l'environnement du XV de France.

Un changement de communication

Au sujet du capitanat, le XV de France avait pourtant tenu, jusqu'ici, une communication claire et affirmative. Le premier communiqué de presse, en novembre, tranchait déjà : "Antoine Dupont (32 sélections, 25 ans, Stade Toulousain) sera le capitaine du XV de France en relais de Charles Ollivon (23 sélections, 28 ans, RC Toulon) pour la série de trois matches en France pour l’Autumn Nations Series 2021."

Un peu plus tard, toujours à l'automne, Galthié et Ibanez confortaient encore le troisième ligne toulonnais. Pour le sélectionneur, "Charles (Ollivon) a participé aux discussions avec les cinq joueurs cités dans la presse (Grégory Alldritt, Anthony Jelonch, Gaël Fickou, Antoine Dupont et Julien Marchand) : il sera à Marcoussis pour passer le relais à son successeur." En suivant, son manager Raphaël Ibanez appuyait franchement : "Notre capitaine, c'est Charles Ollivon."

Entre-temps, les Bleus ont marqué les esprits face à la Nouvelle-Zélande (victoire 40-25). Dupont était alors capitaine. Et le discours autour du capitanat a clairement évolué, d'affirmatif à évasif.