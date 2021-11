Comment se passent vos premières semaines en tant que capitaine de l’équipe de France ?

Cela se passe parfaitement bien. J’avais déjà un rôle de leader de jeu ces derniers mois dans le groupe donc ce n’est qu’une évolution de mon statut. Certes, c’est une étiquette supplémentaire que je dois prendre en compte dans la préparation des matchs mais ça ne me change pas grand chose dans mon quotidien.

Ce statut de capitaine, il représente quoi pour vous ?

Beaucoup de fierté avant-tout. Être capitaine de l’équipe de France, c’est toujours quelque chose de fort quand on voit les noms qui sont passés avant moi. Ça me motive à être exemplaire au quotidien et à donner le meilleur de moi-même.

Est-ce vous appréhendez votre relation avec l’arbitre ? Qui plus est au niveau international ?

C’est quelques chose à prendre en compte effectivement. On sait combien la relation avec l’arbitre central du match est important, peut-être même un peu plus au niveau international. Je suis forcément mois expérimenté que les capitaines que je vais rencontrer cet automne mais je croise des arbitres internationaux en coupe d’Europe chaque saison. De plus, Ben O’Keeffe, l’arbitre de ce week-end parle français, ce qui va forcément aider.

Pour revenir au jeu, qu’est-ce-que cela change d’évoluer avec deux ouvreurs sur la pelouse ?

Ça rajoute des cordes à notre arc, surtout sur la partie offensive. Ce samedi, on aura deux joueurs capables de lire les espaces, de prendre des décisions et de faire les bons choix. On connaît tous Matthieu (Jalibert) et Romain (Ntamack), ils ont une excellente qualité technique donc ils vont nous permettre de jouer devant et derrière la défense argentine.

Cette partie face aux Pumas va également marquer le retour du public au stade de France, c’est un sujet que vous avez abordé avec l’ensemble du groupe ?

Bien sûr que l’on en a discuté durant cette semaine, on va évoluer dans une enceinte particulière donc même si on a retrouvé le public avec nos clubs, cela va être un contexte différent. Il va y avoir du bruit mais il n’y a que des côtes positifs. C’est un plaisir de retrouver nos supporters et de compter sur eux pour nos porter dans des matchs à haute intensité comme devrait l’être celui de ce samedi.

On connaît l’envie démonstrative des Argentins et leur passion pour le combat, c’est toujours d’actualité ou c’est une formation différente que vous allez affronter ?

Ils ont un état d’esprit toujours particulier au moment d’entrée sur le terrain. Ils sont fiers de porter le maillot de leur pays. Personnellement, j’ai pas souvenir de les voir passer à côté d’un match, ils ont eu de meilleure périodes qu’actuellement en terme de résultat mais c’est une équipe capable de tout. Pas grand monde les voyait battre les All Blacks la saison dernière, ils sont capables de tout.