Les allers-retours se poursuivent du côté de Marcoussis ! Ce mercredi soir, quatorze joueurs nouveaux joueurs ont quitté le groupe France pour retrouver leurs clubs respectifs. Au coeur de ce peloton, on retrouve sans grande surprise les deux blessés après la rencontre face à la Géorgie. Julien Marchand et Sekou Macalou rentrent donc avec le Stade toulousain et le Stade français. Le Parisien est remplacé numériquement par Dylan Cretin, qui prétend à une place de remplaçant pour le duel face aux All Blacks.

Dans la ligne arrière, la surprise se trouve au poste de numéro 15. Absent des deux premières feuilles de match, Thomas Ramos était tout de même réserviste. Cette fois-ci, il n'est pas retenu dans le groupe des 28. C'est Brice Dulin, qui comme Dylan Cretin, regagne une place dans les 28 après avoir effectué quelques vas et viens entre La Rochelle et Marcoussis. Il semble tout de même peu probable de voir l'ancien Castrais sur la pelouse du stade de France ce samedi soir.

La liste complète des joueurs libérés :

• Pierre-Henri AZAGOH (Stade Français Paris, 2 sélections)

• Alexandre BECOGNEE (Montpellier Herault Rugby, 1 sélection)

• Ibrahim DIALLO (Racing 92, 1 sélection)

• Killian GERACI (LOU Rugby, 3 sélections)

• Sekou MACALOU (Stade Français Paris, 6 sélections)

• Julien MARCHAND (Stade Toulousain, 16 sélections)

• Dany PRISO (Stade Rochelais, 14 sélections)

• Pierre-Louis BARASSI (LOU Rugby, 3 sélections)

• Romain BUROS (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

• Yoram MOEFANA (Union Bordeaux Bègles, 2 sélections)

• Thomas RAMOS (Stade Toulousain, 14 sélections)

• Vincent RATTEZ (Montpellier Herault Rugby, 8 sélections)

• Donovan TAOFIFENUA (Racing 92, 0 sélection)

• Tani VILI (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)