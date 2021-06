C’est peu dire que la préparation et la quatorzaine des Bleus se passent dans des conditions particulières. Isolés dans un hôtel à la périphérie de Sydney depuis leur arrivée en Australie mercredi dernier, le groupe France a subi aussi les nouvelles restrictions sanitaires décidées par les autorités. La région de Sydney est confinée depuis samedi, et le premier test face aux Wallabies a été délocalisé à Brisbane.

Ce lundi, à la demande des Australiens, un membre du staff et un joueur ont dû subi des tests PCR et une prise de sang afin d’évacuer toute suspicion d’infection à la Covid 19 et à son variant Delta. Les deux personnes étaient vaccinées.

Les résultats s’avérant négatifs, la délégation française a été autorisée à s’entraîner en fin d’après-midi. Et c’est un groupe au complet (41 joueurs), qui a pu effectuer une véritable séance de rugby sur le terrain du North Sydney Oval.