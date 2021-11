Défaits de trois points et après prolongation en finale de l'Autumn Nations Cup face aux ennemis anglais, nous avions terminé l'année 2020 sur un échec tricolore. Après cet historique victoire face aux All Blacks, 2021 s'achèvera donc sur un succès incroyable, magistral et surtout plus que mérité. Revenons ensemble sur une année inconstante mais si plaisante et enthousiasmante.

L'argent comptant : France 23 - 27 Écosse (Stade de France, Saint-Denis)

Il reste un cap à franchir, un petite marche restante pour retrouver le trophée offert au vainqueur du Six Nations. Peut-être en 2022, douze ans plus tard ? Toujours est-il que l'édition 2021 aura montré de grands succès à l'instar de l'Irlande ou du pays de Galles. Mais le Six Nations est une compétiton où la capacité à répondre à la rudesse sur la longueur est une condition sine qua non pour espérer vaincre, et les Bleus en ont manqué à certains moments.

Dans les belles batailles, on note évidemment celle à l'Aviva Stadium (15-13) dans une rencontre où le courage et la férocité française en a épaté plus d'un. Les 19 plaquages d'Ollivon et les cinq plaquages cassés d'Alldritt en sont les meilleurs témoins. Cette équipe a aussi montré sa détermination contre le pays de Galles lorsqu'elle arracha la victoire (32-30) et dans le même temps le bonus offensif alors ménée de 10 points à trois minutes du terme. Contre le XV de la rose, on se souvient aussi de ce malheureux essai litigieux de Maro Itoje à cinq minutes de la fin, qui tua tout espoir de Grand Chelem.

Pour rappel, après le succès étriqué contre les Gallois, les Bleus sont voués au quasi-exploit pour remporter le Six Nations 2021. Un bonus offensif mais aussi une victoire de plus de vingt points à la fin du match pour s'adjuger le précieux sésame. Et l'exploit n'a pas lieu. Bien embêtés par la bande à Hamish Watson, les Bleus sont muselés, obligés à l'affront sur les fondamentaux. Des bases qui sont mieux maîtrisées par le XV du chardon ce jour-là. Les Bleus se consolent donc avec une médaille d'argent à l'odeur d'un peu plus.

Défaite du XV de France lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations 2021 contre l'EcosseIcon Sport

La jeunesse prometteuse : Australie 33 - 30 France (AAMI Park, Melbourne)

En Océanie, c'est la tournée des "Bleus", entendez des novices, qu'organisent Fabien Galthié et son staff. Les joueurs selectionnés pour ce périple comptent en moyenne 4,1 sélections, imaginez le challenge que cela représente. L'illustration parfaite est l'éclosion de Melvyn Jaminet sur la scène internationale. C'est à 15 000 km de Paris, qu'on s'est rendu compte que le perpignanais avait le niveau pour endosser correctement le 15 du maillot bleu frappé du coq.

Le premier match tourne à la faveur des hôtes (23-21) dans le temps additionnel avec cette pénalité de Lolesio malgré la bonne première mi-temps française. Le suivant, les Bleus s'octroient un succès qui leur offre une "belle" sur le troisième match. Encore une fois, c'est à l'approche de la sirène que le sort se scelle. La victoire est dans les mains, ou plutôt les pieds, de l'artilleur Jaminet, qui ne tremble pas (28-26).

Sur l'ultime rencontre, les dieux du rugby semblaient français avec ce carton rouge infligé d'entrée de jeu sur Koroibete. Dans un véritable chassé-croisé qui amènent les deux nations dos à dos à la pause, c'est Lolesio en toute fin de match qui offrira donc cette tournée aux Wallabies. Souvenez-vous aussi l'entrée de l'impact player Tupou, percutant et mettant à mal la défense tricolore. Si le bilan comptable n'est pas là, le contenu avec un groupe si peu expérimenté est clairement à louer. Les promesses que l'on peut attendre de ce jeune groupe sont en tout cas aussi grandes que le talent qu'il en découle.

Melvyn Jaminet (France) au contact de Michael Hooper (Australie)Other Agency

Le triomphe accompli : France 40 - 25 Nouvelle-Zélande (Stade de France, Saint-Denis)

Cette année, les Bleus n'ont pas gagné le Six Nations, ils ont même perdu la tournée d'été en Australie, mais ils ont terminé l'année en s'imposant à trois reprises lors de la tournée d'automne. Argentine oui, Géorgie oui, mais la plus belle reste évidemment la troisième, celle face aux All Blacks !

Épuisés certes, mais motivés comme jamais au point de faire traverser la planète à son demi de mêlée Aaron Smith, les Blacks ont déjoué, la faute à un groupe français mettant la solidarité au premier plan. C'était surtout de la combativité, de l'aggressivité et un peu de lucidité qu'il manquait à la meilleure nation de l'histoire. Dominants en première période, et surtout reprenants l'ascendant en fin de seconde lorsque c'était crucial, les Bleus ont obtenu une victoire qui fera date. Un triomphe qui s'est construit avec beaucoup de non-initiés à ce que représente un match face aux All Blacks (seulement cinq joueurs du groupe ayant connu une rencontre face aux Kiwis). On peut le dire : ces gars-là n'ont peur de rien.

Pourtant, les deux premirs matchs ne présageait pas forcément une telle débauche d'énergie tant on les semblait à l'allure moyenne : suffisante pour gagner mais loin d'être transcendante. Brouillons face à l'Argentine (29-20) avec la naissance de ce duo Jalibert-Ntamack, le deuxième test face à la Géorgie permettait difficilement d'évaluer la force de ce collectif. L'ultime test a donc été concluant dans le résultat mais aussi dans le contenu et cette capacité à répondre présent dans les grands matchs. Une équipe et un collectif sont nés en cette année 2021.

En ligne de mire désormais ? Le Tournoi d'abord évidemment qu'il faudra aller chercher pour confirmer et marquer dans le marbre les lettres d'un collectif prometteur, si ce n'est le plus prometteur au monde. Mais surtout, et ils y pensent déjà tous, la Coupe du Monde en 2023 chez eux, devant leur public, pour rester éternels.