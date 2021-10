Alors que Gaël Fickou (promu capitaine du Racing 92 en début de saison) était au départ pressenti pour porter le brassard avec les Bleus, il semblerait que le numéro neuf toulousain ait changé la donne... Si Fabien Galthié et son staff pouvaient avoir encore quelques doutes à la veille du rassemblement du XV de France à Marcoussis, l'énième performance sans équivoque d'Antoine Dupont face à Castres a sans doute fait pencher la balance.

S'il n'y a (a priori) aucune contestation sur le nouveau rôle du demi de mêlée avec le XV de France, une intérrogation règne... Antoine Dupont pourrait-il prétendre à plus qu'un rôle de capitaine par intérim ? En tout cas, plusieurs de ses prédécesseurs qui ne devaient être que des capitaines "remplaçants" ont fini par avoir une promotion.

La valse des capitaines

En 2009, Thierry Dusautoir (à l'époque au Stade toulousain) avait pris la place de Lionel Nallet lors d'une tournée d'été. Effectivement en l'absence de Nallet qui avait dû déclarer forfait suite à une blessure, Dusautoir devenait donc capitaine le temps d'une tournée... Mais finalement ce rôle s'est prolongé pendant près de six ans. Marc Liévremont sélectionneur de l'équipe de France à ce moment-là, qui avait pourtant assuré que ce changement n'était que temporaire a très vite changé d'avis au vu des performances du troisième ligne : "Cette décision est surtout liée au changement de statut de Thierry Dusautoir depuis quelque temps. Il a commencé à épauler Lionel Nallet l'an dernier, puis le forfait de ce dernier pour la tournée d’été a favorisé l’éclosion et l’ascension de Thierry au niveau du groupe. Thierry est un modèle pour tous à l’entraînement, sur ses performances et sur ses qualités humaines aussi.", avait-il confié au Figaro.

Finale de Coupe du monde 2011 - Thierry Dusautoir, capitaine du XV de France, face aux All Blacks Ma'a Nonu et Richie McCawIcon Sport

Sous l'ère de Saint-André, alors que Papé avait été au départ préféré, il sera démis de ses fonctions au profit à nouveau de Dusautoir. "The Dark Destroyer", 80 sélections sera le capitaine des Bleus à 56 reprises de 2009 à 2015 et sera élu meilleur joueur du monde en 2011.

Quelles que soient les raisons, au cours de ces dernières années de nombreux changements de capitaine ont été opérés par des sélectionneurs qui n'hésitaient pas à chambouler la hiérarchie, à l'image de Dusautoir mais aussi à l'image de Guirado que Serge Simon et Jacques Brunel (sélectionneurs des Bleus de 2018 à 2019) souhaitaient pousser vers la sortie au profit de Poirot qui, lui, n'avait pourtant rien démandé. Durant cette période, le talonneur était bien décidé à garder sa place et c'est notamment grâce au soutien de ses coéquipiers qu'il avait eu gain de cause.

Test Match - Guilhem Guirado (France) contre les FidjiIcon Sport

Après Ollivon, Serin, Couilloud et Jelonch, Antoine Dupont devient donc le cinquième capitaine de l'ère Galthié. De capitaine d'un jour deviendra-t-il capitaine de toujours ? Réponse après la tournée d'automne qui débutera le 6 novembre prochain avec la réception des Argentins.