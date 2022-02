La titularisation de Dylan Cretin constitue la surprise de cette première composition du XV de France. Le troisième ligne de Lyon n'a plus été titularisé en sélection depuis la tournée en Australie (troisième test de Brisbane). A l’automne, Dylan Cretin avait très peu joué, seulement huit minutes contre la Nouvelle-Zélande. Il a donc retrouvé sa place au détriment du Toulousain François Cros. Sa promotion s’explique par son aisance dans le jeu aérien. Il est très efficace dans le domaine de la touche, Karim Ghezal l’apprécie particulièrement.

On aurait pu penser que la présence de Cameron Woki en deuxième ligne pourrait le desservir, mais il a résisté à ce mouvement interne. Par rapport au Tournoi 2021, Cretin bénéficie de la blessure d’Ollivon. Par rapport aux tests de novembre, il bénéficie de la baisse de régime de Sekou Macalou, qui n’est plus dans la lsite des 23 et donc de celle de François Cros qui était un des favoris de Fabien Galthié. Dylan Cretin va se retrouver en binôme avec Jelonch sur les flancs du pack français. Il avait été surtout associé avec le Toulousain quand celui-ci portait le numéro 8. Le Lyonnais originaire de Annemasse en Haute-Savoie n’a pas la puissance d’Aldritt et de Jelonch, mais outre sa détente, il jouera sur une certaine adresse gestuelle.

Ce sera son troisième Tournoi

On rappelle qu’il est un longiligne naturel et qu’au début de sa carrière professionnelle, il dut faire de gros efforts pour prendre du poids (trente kilos en trois ans). Dépasser les cent kilos fut son premier défi de joueur de haut niveau.

Dylan Cretin va vivre son troisième Tournoi puisqu’il a débuté à Cardiff en 2020. En 2021, il avait joué toutes les rencontres, dont quatre comme titulaire. C’est contre l’Italie l’an passé qu’il avait marqué son seul essai international à ce jour. Mardi, il avait déclaré : "Bien sûr, je pense que commencer le tournoi sans espérer le gagner serait la pire erreur à faire. On a préparé ce tournoi pour le gagner comme on a préparé celui de 2021 et aussi celui de 2020, peut-être un peu moins en 2020. Mais voilà, c'est vrai que, déjà l'an dernier, on avait cet objectif. On avait cet objectif de gagner dès la préparation. Cette année c'est pareil. On veut absolument gagner ce tournoi."