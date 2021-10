"J'attends ce match avec impatience", a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence de presse à Toulouse. "Mon coeur bat évidemment pour la Nouvelle-Zélande, c'est là d'où je viens. Mais j'espère que la France l'emportera. Cela rendrait les choses encore plus intéressantes pour 2023".

"L'équipe de France monte en puissance", a estimé Faumuina, qui côtoie au quotidien depuis son arrivée à Toulouse, en 2017, plusieurs cadres des Bleus tels que Julien Marchand ou Romain Ntamack. "Ce n'est plus la même équipe que celle contre laquelle j'avais l'habitude de jouer", a ajouté le pilier droit néo-zélandais, sacré champion du monde en 2015. "Elle a beaucoup de profondeur. C'est ce qui m'impressionne le plus chez elle." Charlie Faumuina a joué à trois reprises contre le XV de France, inscrivant même un essai lors du test match de la tournée d'automne 2016.

Charlie Faumuina (Nouvelle-Zélande) - novembre 2016Icon Sport

La France affrontera la Nouvelle-Zélande le 20 novembre au Stade de France, troisième et dernier test de sa série automnale après ceux contre l'Argentine (le 6 novembre au Stade de France) et la Géorgie (le 14 novembre à Bordeaux). Et le prochain rendez-vous avec les Blacks est fixé en ouverture de la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre.