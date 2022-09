Cadre du XV de France sous l’ère Fabien Galthié, Charles Ollivon peut légitimement espérer participer au plus grand événement de la planète rugby, dans un an : la Coupe du monde en France. D’ici là, le capitaine du RC Toulon doit ferrailler avec les Rouge et Noir en Top 14 et en Challenge Cup. Avec la Coupe du Monde déjà dans la tête ? "C’est loin, et long avant d’arriver à cette Coupe du monde. Dans tous les cas, aujourd’hui, je ne pense qu’à Bayonne et à cette 1ère journée de Top 14."

Forcément, à quelques mois de la fameuse liste, les internationaux français ont tous la crainte de subir une blessure qui mettrait fin à leur rêve. "Il va se passer tellement de choses d’ici la Coupe du Monde. Il y a quatre ans, c’était déjà la même situation. Je suis bien placé pour dire qu’il se passe tellement de choses entre ce mois de septembre et le septembre d’après." Charles Ollivon fait ici référence à ses blessures à une omoplate.

Il y a quatre ans, le "Grand Charles", sur le flanc et presque perdu pour le rugby de haut niveau, nourrissait le rêve fou de participer à la Coupe du monde. Il avait gagné son pari. Alors, quels sentiments prédominent à l’aube d’une saison particulière ? Cette précédente expérience va-t-elle le servir à aborder cet événement unique ? Pas vraiment. "La précédente expérience était différente. J’espère juste ne pas passer une année identique, comme celle il y a quatre ans. Même si elle s’est bien finie, elle était un petit peu compliquée." Probablement que celle-ci le sera aussi dans un autre contexte.