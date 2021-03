Raphaël Ibanez (le manager du XV de France) a déclaré qu’ils sentaient les joueurs solides et conquérants. Vous confirmez ?

On était tous très heureux de se retrouver à Marcoussis en début de semaine. Il y avait une bonne ambiance, le sourire, le bonheur de se retrouver. On a un seul objectif, ce match de demain (samedi) à Twickenham.

Quelles ont été les répercussions de l’épisode Covid-19 ? Avez-vous été déçu par l’ampleur de cette affaire dans les médias ?

On connaît les règles du jeu. On sait que le rugby est très médiatisé. On accepte ça. Il n’y a aucun problème. Mais très franchement, concernant le groupe, on s’est retrouvé dimanche à Marcoussis, on était tous très heureux de se revoir. Ça faisait quelques semaines. Mais on a vite basculé sur la préparation du match à Twickenham. Les choses se sont faites tout naturellement. A un jour du match, il y a un peu la pression qui monte.

De nombreux joueurs n’ont pas joué depuis un mois. Craignez-vous de subir le rythme des Anglais ?

On sait que les Anglais vont mettre du rythme. Mais on s’est bien préparé. Au niveau du temps de jeu, on a regardé depuis quelques mois. On est vraiment dans les standards par rapport à ca. Et notre semaine a été très studieuse. On a pas mal couru. On est monté en haute intensité en terme de course, de contacts. Les bases sont là. Il y a une confiance dans le groupe.

Vous avez été touché par le Covid. Comment vous sentez-vous ? Et craignez-vous que cet épisode puisse briser votre dynamique ?

Je vais bien. J’ai fait une bonne semaine de préparation avec l’équipe. Ça s’est bien passé, je me suis bien senti. Je suis content d’avoir pu faire toute cette semaine de préparation. Et sur la dynamique du groupe, la confiance, l’ambiance, tout est intact. La dynamique est la même qu’auparavant. On a envie d’avancer dans notre projet.

Avez-vous eu un mot particulier pour le groupe au moment de vous retrouver à Marcourssis par rapport à tout ce qui s’est passé ces dernières semaines ?

Le plaisir d’être ensemble, de faire partie de cette aventure qui nous mène à 2023. Je crois qu’on est des privilégiés. Je suis quasiment certain que tout le monde a conscience de la chance d’être là, en bonne santé. On fait ce qu’on aime. On est juste là pour tout donner. Le discours est simple : prendre du plaisir avant tout.

Eddie Jones vous avait pris de haut l’an passé. Cette année, les Anglais se disent impressionnés par la France. Qu’en pensez-vous ?

L’année dernière, il y avait eu quelques phrases qui avaient été une source de motivation chez nous. Je n’ai pas trop suivi ce qui a été dit récemment mais on sait très bien que l’Angleterre nous respecte. Mais on respecte aussi l’Angleterre. Sur les trois dernières compétitions, ils ont remporté deux trophées (Six Nations 2020 et Coupe d’Automne des Nations 2020). On sait quel niveau d’intensité nous attend demain.

Même si l’équipe était différente pour la finale de la Coupe d’Automne des Nations, ce match face à l’Angleterre, à Twickenham, vous a-t-il apporté des certitudes pour vous imposer dans le Temple du Rugby ?

Un match de rugby, c’est toujours une remise en question. Encore plus au niveau international. Bien sûr qu’il ressort des infos de ce match. Mais on connaît l’ampleur du boulot. On a qu’une envie : tout donner. Je pense qu’on est prêt à bien travailler demain.