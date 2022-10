Vous avez été sélectionnés dans le groupe des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer la tournée de novembre . Était-ce une surprise ?

J’espérais beaucoup, même si ça faisait plus d’un an que je n’avais pas été pris en équipe de France. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C’était une très bonne surprise lundi dernier.

Vous aviez été aussi appelé pendant le dernier Tournoi des 6 Nations...

J’avais été appelé en remplacement pendant trois jours et ça avait été déjà très bien de pouvoir y remettre un pied. Mais être retenu d’entrée pour la tournée, ça fait du bien au moral. C’est toujours génial d’être appelé en équipe de France. Ça fait toujours plaisir de pouvoir retrouver le groupe. Ça donne envie de tout faire pour figurer dans les vingt-trois. Je sais que ça sera dur, mais je suis déterminé à tout donner la semaine pour espérer être sélectionné pour les matchs.

Cette convocation vous fait-elle penser que tout est encore possible ?

On a tous l’objectif de faire partie de l’équipe de France et de jouer dans un an la Coupe du monde. Je donne tout depuis le début de la saison et je veux tout faire pour rejouer dans cette équipe. En un an, il peut se passer des choses. Il faut être prêt et toujours au top pour espérer être pris et répondre présent quand on fait appel à toi. Il y a eu trois tournois différents, avec trois arrières différents. On part sur une nouvelle saison et rien n’est défini. Il faut montrer le meilleur sur le terrain pour espérer vivre cette aventure en Bleu.

Aviez-vous eu des explications de la part du staff du XV de France pendant cette période où vous n’étiez plus convoqué ?

J’avais eu des explications et le staff a toujours échangé avec moi, que ce soit lors de ses visites du club ou par téléphone pour me dire que je n’étais pas pris. J’ai bien aimé avoir des nouvelles du staff, avec l’opportunité de poser des questions pour avoir des réponses et ainsi travailler sur des points à améliorer. Nous avons toujours été en contact et c’était vraiment enrichissant.

Aviez-vous le sentiment d’être mis à l’écart du groupe ?

Non, même si c’était difficile de ne pas être pris mais je comprenais les choses car je savais que je n’étais pas au top de ma forme et je ne faisais pas des grands matchs il y a un an. J’étais content de pouvoir échanger et je savais très bien que je n’étais pas pris car je n’étais pas bon sur tel ou tel domaine donc pouvoir en discuter m’a fait du bien. La remise en question fait toujours avancer car rien n’est acquis. Il faut toujours travailler pour y arriver.

Comment expliquez-vous votre baisse de forme ?

J’étais moins en forme depuis ma blessure au genou. J’avais mis du temps à revenir et puis nous avons joué le maintien avec Montpellier. Ce n’était pas simple non plus. J’avais eu des petits bobos. Rien de grave mais je sentais que je ne performais pas comme je pouvais espérer. Dès que nous sommes revenus dans le haut du classement avec le club, je me suis senti mieux et la confiance est revenue avec les victoires.

Avoir remporté le Top 14 est aussi très précieux pour la confiance...

Être champion de France, surtout quand c’est la première fois, ça fait vraiment du bien au moral et à la confiance. Je pense que c’est pour cela que l’équipe a réussi son début de saison, poussée par cette « positive attitude » que l’on avait depuis les six derniers mois de la saison dernière. Ce titre m’a fait du bien individuellement mais aussi collectivement. Après, c’est plus facile de se montrer quand le collectif tourne bien.

Vous venez aussi de prolonger votre contrat avec le MHR. Était-ce une évidence ?

Je suis heureux à Montpellier. Avec ma famille, on se sent très bien dans cette ville. Le cadre de vie est sympa. Avec le club tout se passe bien. Nous sommes champions de France et j’ai la chance de beaucoup jouer. Pourquoi vouloir changer de club quand on a la chance de jouer ? Tout va bien ici et c’est un bonheur de pouvoir prolonger mon contrat. Maintenant, je suis tranquille pendant trois ans. Ça permet de laisser ça de côté et de me concentrer à 100 % sur le terrain. C’est très positif.