Atonio préféré à Bamba et Haouas

« Uini Atonio était convoqué lors du premier rassemblement. Il s’est blessé la veille de ce rassemblement. Une blessure musculaire. Il a rejoué avec son club et nous a rejoint en début de semaine. C’est le titulaire pour dimanche. Pourquoi ? Avec la Rochelle depuis maintenant quelques saisons, il est titulaire indiscutable et participe grandement aux performances du Stade rochelais et notamment du paquet d’avants. Il a de l’expérience. Il a plus de 30 sélections, pas loin de 40 (NDLR:37). C’est un joueur qui a été touché par les blessures, il avait été contraint de renoncer à la coupe du monde pour une blessure aux cervicales. Il a été opéré. Depuis, il monte en puissance. Il a joué à cinq reprises avec nous et il s’impose au poste de pilier droit. »

La reconduction de l’association Jalibert-Ntamack

Il n’y pas d’évidence. Il y a des intuitions, des risques, des ressentis et une organisation à construire. Ils ont joué 50 minutes ensemble contre l’Argentine. Cette combinaison, pour l’instant, elle a 100 % de victoire. Peut-être y-a-t-il un sentiment d’inachevé. On redémarre donc avec une semaine de vécu supplémentaire, d’analyses, de travail. A tous les niveaux. Il n’y a pas que la pratique. La partie analytique du travail est aussi importante et la partie émotionnelle. Ça doit nous aider à être plus performant sur cet axe-là. A ce niveau-là, les joueurs doivent être solides. On a parlé de durcir la préparation, tout en appréhendant l’environnement extérieur. Tout ça on l’a partagé ensemble. Il y a des points d’amélioration à avoir dans notre performance collective, mais aussi pour Romain. Dans son jeu, dans sa communication avec Mathieu Jalibert. C’est une équipe qui doit fonctionner avec cette organisation. Ce ne sont pas deux joueurs qui vont transformer le jeu de l’équipe. Un centre, un demi de mêlée, un ouvreur, tous doivent ferrailler et travailler pour l’équipe.

XV de France - Matthieu Jalibert, Romain Ntamack et Demba Bamba (France)Icon Sport

Woki en deuxième ligne

Il y a toujours des risques et des dangers, surtout lors des rencontres internationales. Le meilleur scénario, comme le pire, est possible. Mais il faut prendre des risques et suivre ses intentions. Est-ce que le risque est gros ? Nous sommes là pour assumer nos décisions. Nous avons beaucoup travaillé avec Cameron dans cette position et il répond présent sur les oppositions en mêlée. Il supporte largement la charge de cette position. Cameron Woki est un capitaine de touche, qu’il soit en troisième ligne aile ou avec le numéro quatre, il commandera la touche. Il a un profil hybride qui peut lui permettre, de par sa densité et son physique, de jouer en deuxième ligne. Il a très bien réussi son repositionnement contre l'Argentine en fin de rencontre. On continue à le mettre dans le cinq de devant, sachant que Thibaud Flament est avec les finisseurs. Nous verrons donc bien le scénario de la rencontre.

La première sélection de Mathis Lebel

« Gabin Villière avait besoin de souffler, il n’a pas pu participer à la séance de mardi. Il a tout de même été auteur d’une performance de grande qualité. Mais Mathis est très performant depuis plusieurs saisons avec le Stade toulousain. Et même durant les entraînements avec nous. La sélection de Mathis Lebel est une cape. Il a gagné le droit d’avoir cette sélection, il est venu chercher le maillot dans le vestiaire. »