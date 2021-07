"Tous les pays nous les envient." En juin, comme l’avait prétendu L’Équipe en une de son journal, l’Europe du football avait de quoi désirer le triangle d’attaque de la bande à Deschamps, sur le papier. Aujourd’hui, le titre un tantinet provocateur vaudrait presque pour le XV de France : le monde du rugby porte un regard empreint d’une admiration teintée de jalousie sur le rugby hexagonal, capable d’aligner trois équipes de niveau international en conservant un haut niveau de performance.

Samedi, pendant 80 minutes et une dizaine de secondes, les commentaires flatteurs ont ainsi fleuri sur Twitter en voyant cette improbable sélection à huit capes de moyenne et un tiers de bizuths s’ouvrir en grand la voie d’un succès majeur en terres hostiles : "Leur réservoir n’a pas d’égal au monde", "la France a une densité de joueurs incroyables", "la profondeur du talent dans le rugby français est juste effrayante, c’est censé être leur équipe B-C", pouvait-on ainsi lire de la part de connaisseurs plus ou moins avertis, depuis l’Afrique du Sud ou l’Australie.

Vidéo - Lafond: "Que les Bleus gagnent ou pas en Australie, cette tournée sert à tester des jeunes pubères" 04:37

Sans douze des quinze titulaires du dernier match du Tournoi, les ambassadeurs des deux meilleures équipes de son championnat ou encore son habituel capitaine, la formation de Fabien Galthié a très longtemps surpris agréablement. Par sa vista et son insouciance tout d’abord puis, à un degré moindre, par sa résilience. Les Villière, Danty, Vincent, Jelonch et autres Barlot ont réalisé des prestations de cadres en puissance. Et encore, le grand public a eu droit à un tout petit aperçu des talents des Carbonel, Macalou et Jaminet, pour ne citer qu’eux.

L’impression ressentie lors de la finale de la Coupe d’automne des Nations s’est confirmée à Brisbane : cette génération est dorée sur plusieurs niveaux. Et cette question mérite plus que jamais d’être posée : qui, aujourd’hui, peut s’asseoir à la table du XV de France et dire " j’ai autant de qualités individuelles que toi" ? La Nouvelle-Zélande et puis c’est tout, sûrement… Regardez donc l’embarras du choix à l’aile, en troisième ligne, au centre, à l’ouverture, au talonnage. Voilà pour l’autosatisfaction.

Pour le reste, cette réflexion d’Antoine Dupont résonne de plus en plus tristement à mesure que les frustrations se suivent et se ressemblent : "En soi, ce que les gens disent, même si ça peut être agréable, ça ne signifie rien de concret, avait déclaré le demi de mêlée, dans ces colonnes, au début de la nouvelle année. Ça ne confirme rien. Les compliments et les distinctions individuelles, les éloges, ça n’offre pas de titre." Les Français, rois de Twitter, champions de Youtube, favoris des médias, en sont conscients : toutes les promesses du monde ne valent que si elles sont tenues et concrétisées en actes forts. À ce jeu, à ce niveau, la victoire vaut plus que tout.

Or, le premier test de mercredi, comme lors du Tournoi 2021, de la Coupe d’automne des nations et des 6 Nations 2020, a laissé ce même satané goût de métal dans la bouche. Celui de la médaille d’argent auxquels les Bleus, beaux joueurs et perdants magnifiques, commencent malheureusement à être abonnés…

XV de France - Louis Carbonel - RCTIcon Sport

Et pourquoi pas gagner la série ?

Loin de nous l’envie de revenir, pour la énième fois, sur le scénario catastrophe de mercredi et sur les boulettes des mois passés. Seule compte maintenant la capacité de réaction de la troupe tricolore. Si le doute était permis avant le premier impact, au vu du poids des absents et des conditions de la préparation, Anthony Jelonch et ses partenaires peuvent désormais regarder ces Wallabies dans le blanc des yeux sans sourciller. "On ne savait pas où on allait avant ce premier match, on a finalement eu des certitudes plus que positives, évoquait Arthur Vincent. Il faut que l’on arrive confiants dans nos têtes. On a su rivaliser et mettre en danger l’Australie."

Au point de pouvoir prétendre remporter un premier test en Océanie depuis 2009, voire de gagner la série. Et pourquoi pas ? "C’est un objectif pour toute l’équipe, reconnaissait Jean-Baptiste Gros vendredi. Ça n’a pas été fait depuis longtemps, surtout ici. Ça serait bien d’avoir une victoire avant de parler de gagner la tournée." "Le plus excitant arrive, ça c’est certain. On est dans le vif du sujet", appuyait Arthur Vincent. Pour y parvenir, les appelés de mardi devront hausser d’un ou plusieurs crans le rendement dans des secteurs clés : la discipline, péché mignon de la première bataille, le combat dynamique, là où les Australiens auront trouvé leur salut, la conquête, où la roublardise des uns a contrasté avec l’inexpérience des autres, et enfin dans la gestion des moments clés, bien entendu. À Wilfrid Hounkpatin et à ses partenaires du jour de hausser le curseur. Sous peine de revivre le même scénario.