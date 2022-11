Antoine Dupont a donc été suspendu pour quatre rencontres. Le capitaine du Stade Toulousain va manquer une échéance internationale, France-Japon puis trois rendez-vous du Stade Toulousain : Lyon-Toulouse (27 novembre), Toulouse-Perpignan (3 décembre 2022) en Top 14, plus Munster-Toulouse,en Coupe d’Europe le 11 décembre.

Évidemment, c’est son club qui est le plus grand lésé dans cette affaire. Ceci pose la question de la spécificité des sanctions en rugby, elles s’appliquent immédiatement et ne sont pas réservées à la compétition concernée par le carton (ou la sanction a posteriori). On peut le regretter, c’est un débat, mais si le rugby avait été régi par les mêmes règles que le foot, Antoine Dupont aurait manqué France-Japon, plus les trois premiers rendez-vous du Tournoi des Six Nations contre l’Italie, l’Irlande et l’Ecosse.

On ne peut nier que son club paye davantage les pots cassés que la sélection. On ne peut pas ne pas remarquer que Toulouse paye très cher ces doublons 2022 : le club rouge et noir a fait match nul contre le Stade Français à domicile et perdu à Bayonne. De quoi analyser tout le débat.