La semaine dernière, le trois-quarts centre Jonathan Danty faisait partie de la liste des quatorze joueurs renvoyés en club le mercredi soir, selon les termes de la convention entre la FFR et la LNR. Voir son nom était une surprise tant l'intéressé est devenu un taulier du XV de France depuis plus d'un an. Mais le choix n'avait rien de sportif. En effet, le joueur était revenu auprès de sa compagne puisque le couple attendait un heureux événement. Il n'a d'ailleurs pas participé à la rencontre avec son club contre Pau samedi. Danty a logiquement été rappelé à Marcoussis en ce début de semaine pour préparer le premier rendez-vous de la tournée automnale face à l'Australie samedi.

Sauf que sa compagne n'a toujours pas accouché. Ce lundi soir, il existe donc un gros point d'interrogation autour de son cas. L'arrivée de son enfant pourrait intervenir dans les prochaines heures ou dans les jours à venir. Or, le groupe a été prévenu que, suivant la date de l'accouchement, l'ancien Parisien pourrait ne pas être disponible contre les Wallabies. Si c'est évidemment pour la bonne cause, ce serait un coup dur sur le strict plan sportif pour le staff des Bleus.

Moefana ou Barassi au centre ?

En effet, à son poste, Fabien Galthié a déjà perdu ces derniers mois Virimi Vakatawa (qui a mis un terme à sa carrière) et Arthur Vincent (qui a rechuté au niveau de son genou). Dès lors, les solutions ont diminué et la paire Danty-Fickou est devenue incontournable aux yeux du sélectionneur. C'est avec elle au milieu du terrain que le XV de France avait battu les All Blacks en novembre 2021 et qu'il a réalisé le grand chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Mais le technicien ne peut pas se permettre d'attendre le dernier moment et a dû anticiper la situation. A l'heure actuelle, deux options tiennent clairement la corde pour compenser une éventuelle absence du Rochelais.

XV de France - Yoram MoefanaIcon Sport

La première, qui répondrait à une forme de logique en termes de hiérarchie sur la dernière année, serait de repositionner le Bordelais Yoram Moefana au centre, son poste de prédilection (il était attendu à l'aile avec le forfait de Gabin Villière), et ainsi de titulariser Matthis Lebel sur une aile. Le Toulousain, auteur d'un excellent début de saison, s'était mis en évidence lors de la tournée estivale au Japon. L'autre solution serait de titulariser Pierre-Louis Barassi aux côtés de Gaël Fickou, et donc de laisser Moeafana sur le triangle de derrière.

Baille sur la feuille de match ?

La deuxième principale incertitude de la composition, qui sera annoncée jeudi, concerne Cyril Baille. Le pilier gauche du Stade toulousain, opéré des adducteurs cet été et qui a repris l'entraînement collectif seulement la semaine passée, a fait son retour à la compétition avec son club à Bayonne samedi. Son entrée en jeu, en début de deuxième mi-temps, a convaincu le staff des Bleus de le rappeler dès à présent. Se trouve-t-il dans une forme optimale ? Ce n'est forcément pas le cas après une telle indisponibilité mais, pour Fabien Galthié et ses adjoints, il est le premier choix à son poste depuis l'entame du mandat.

Top 14 - Cyril Baille (Toulouse) a fait son retour face à Bayonne Icon Sport

Et le forfait de Jean-Baptiste Gros, son remplaçant, a dû peser dans la décision de le faire venir aussi vite à Marcoussis. Quel rôle jouera-t-il ? Pourrait-il être renvoyé en club mercredi soir pour affronter le Stade français ? Ou sera-t-il aligné contre l'Australie ? Les premiers entraînements de la semaine devraient donner des indications mais la tendance serait aujourd'hui à le voir intégrer la feuille de match samedi au Stade de France. Même si le sélectionneur pourrait être tenté de le placer d'abord sur le banc, parmi ses "finisseurs", pour lui permettre de monter en puissance avant le match face à l'Afrique du Sud.